Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирской области предотвратили покушение на российского военного - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:47 07.08.2025 (обновлено: 08:43 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/pokushenie-2033847556.html
В Новосибирской области предотвратили покушение на российского военного
В Новосибирской области предотвратили покушение на российского военного - РИА Новости, 07.08.2025
В Новосибирской области предотвратили покушение на российского военного
В Новосибирской области задержали подростков, готовивших покушение на военного по заданию Киева, сообщила ФСБ. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T07:47:00+03:00
2025-08-07T08:43:00+03:00
происшествия
украина
россия
новосибирская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033850139_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3e69d42b017ad16b34bf3df7e1c473e1.jpg
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В Новосибирской области задержали подростков, готовивших покушение на военного по заданию Киева, сообщила ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом &lt;...&gt; в Новосибирской области предотвращено планировавшееся спецслужбами Украины убийство военнослужащего Министерства обороны &lt;...&gt; с применением токсичных химических веществ", — говорится в релизе.По данным спецслужбы:В Следственном комитете уточнили, что подросткам предъявили обвинение, военнослужащий не пострадал.Попытки покушений с помощью ядовФСБ ранее сообщала о задержании агентуры украинских спецслужб, планировавшей убийства с использованием токсичных веществ:
https://ria.ru/20250729/fsb-2032075987.html
https://ria.ru/20250722/fsb-2030549275.html
https://ria.ru/20250714/agent-2028995369.html
украина
россия
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание подростков, готовивших по заданию Киева убийство российского военного с помощью ядов
Двум подросткам, готовившим убийство российского военнослужащего в Новосибирске, предъявлено обвинение, сообщили в СК России. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Военнослужащий не пострадал, добавили в СК.
2025-08-07T07:47
true
PT1M35S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033850139_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_34a07b24019414f25a4550dbfd7220bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, украина, россия, новосибирская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Украина, Россия, Новосибирская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Новосибирской области предотвратили покушение на российского военного

В Новосибирской области подростки планировали отравить военного по заданию Киева

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В Новосибирской области задержали подростков, готовивших покушение на военного по заданию Киева, сообщила ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом <...> в Новосибирской области предотвращено планировавшееся спецслужбами Украины убийство военнослужащего Министерства обороны <...> с применением токсичных химических веществ", — говорится в релизе.
Задержание мужчины, готовившего теракт в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
ФСБ предотвратила теракт в Ростове-на-Дону
29 июля, 09:47
По данным спецслужбы:
  • задержаны два несовершеннолетних гражданина России, они получили заказ на убийство на одном из интернет-ресурсов по поиску "быстрого заработка";
  • подросткам передали три емкости с опасными веществами, вызывающими острую сердечную недостаточность и возможный летальный исход;
  • злоумышленники нанесли их на детали автомобиля офицера: ручку водительской двери и боковое зеркало заднего вида;
  • действия несовершеннолетних координировали с территории Украины в мессенджере Telegram;
  • возбуждено дело о покушении на убийство, совершенном группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой.
В Следственном комитете уточнили, что подросткам предъявили обвинение, военнослужащий не пострадал.
Задержание в трех российских регионах пособников спецслужб Украины - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
ФСБ предотвратила теракты, которые готовили агенты спецслужб Украины
22 июля, 09:46

Попытки покушений с помощью ядов

ФСБ ранее сообщала о задержании агентуры украинских спецслужб, планировавшей убийства с использованием токсичных веществ:
  • ликвидацию работников одного из оборонных предприятий в Ярославской области с помощью ядов, вызывающих ожоги дыхательных путей;
  • массовое убийство военных путем отравления напитков и кондитерских изделий на праздновании юбилея летчиков ПВО в Армавире и продуктов питания, собранных волонтерами в Петербурге для отправки в зону СВО;
  • исполнителей преступлений арестовали, их обвиняют в подготовке терактов и госизмене.
Уничтожение украинского агента в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Украинского агента, планировавшего теракт в Тюмени, ликвидировали
14 июля, 12:50
 
ПроисшествияУкраинаРоссияНовосибирская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала