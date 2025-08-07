https://ria.ru/20250807/pokushenie-2033847556.html

В Новосибирской области предотвратили покушение на российского военного

В Новосибирской области предотвратили покушение на российского военного - РИА Новости, 07.08.2025

В Новосибирской области предотвратили покушение на российского военного

В Новосибирской области задержали подростков, готовивших покушение на военного по заданию Киева, сообщила ФСБ. РИА Новости, 07.08.2025

происшествия

украина

россия

новосибирская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В Новосибирской области задержали подростков, готовивших покушение на военного по заданию Киева, сообщила ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом <...> в Новосибирской области предотвращено планировавшееся спецслужбами Украины убийство военнослужащего Министерства обороны <...> с применением токсичных химических веществ", — говорится в релизе.По данным спецслужбы:В Следственном комитете уточнили, что подросткам предъявили обвинение, военнослужащий не пострадал.Попытки покушений с помощью ядовФСБ ранее сообщала о задержании агентуры украинских спецслужб, планировавшей убийства с использованием токсичных веществ:

2025

Задержание подростков, готовивших по заданию Киева убийство российского военного с помощью ядов Двум подросткам, готовившим убийство российского военнослужащего в Новосибирске, предъявлено обвинение, сообщили в СК России. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Военнослужащий не пострадал, добавили в СК. 2025-08-07T07:47 true PT1M35S

