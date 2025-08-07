В Новосибирской области предотвратили покушение на российского военного
В Новосибирской области подростки планировали отравить военного по заданию Киева
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В Новосибирской области задержали подростков, готовивших покушение на военного по заданию Киева, сообщила ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом <...> в Новосибирской области предотвращено планировавшееся спецслужбами Украины убийство военнослужащего Министерства обороны <...> с применением токсичных химических веществ", — говорится в релизе.
По данным спецслужбы:
- задержаны два несовершеннолетних гражданина России, они получили заказ на убийство на одном из интернет-ресурсов по поиску "быстрого заработка";
- подросткам передали три емкости с опасными веществами, вызывающими острую сердечную недостаточность и возможный летальный исход;
- злоумышленники нанесли их на детали автомобиля офицера: ручку водительской двери и боковое зеркало заднего вида;
- действия несовершеннолетних координировали с территории Украины в мессенджере Telegram;
- возбуждено дело о покушении на убийство, совершенном группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой.
В Следственном комитете уточнили, что подросткам предъявили обвинение, военнослужащий не пострадал.
Попытки покушений с помощью ядов
ФСБ ранее сообщала о задержании агентуры украинских спецслужб, планировавшей убийства с использованием токсичных веществ:
- ликвидацию работников одного из оборонных предприятий в Ярославской области с помощью ядов, вызывающих ожоги дыхательных путей;
- массовое убийство военных путем отравления напитков и кондитерских изделий на праздновании юбилея летчиков ПВО в Армавире и продуктов питания, собранных волонтерами в Петербурге для отправки в зону СВО;
- исполнителей преступлений арестовали, их обвиняют в подготовке терактов и госизмене.