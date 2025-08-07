https://ria.ru/20250807/podrostok-2033853895.html

ФСБ: задержанный в Сибири подросток признал, что хотел убить участника СВО

ФСБ: задержанный в Сибири подросток признал, что хотел убить участника СВО - РИА Новости, 07.08.2025

ФСБ: задержанный в Сибири подросток признал, что хотел убить участника СВО

Один из задержанных ФСБ подростков признался, что понимает, что его задержали за попытку убийства участника спецоперации, следует из видео, опубликованного... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T09:04:00+03:00

2025-08-07T09:04:00+03:00

2025-08-07T09:04:00+03:00

происшествия

новосибирская область

украина

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033850139_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3e69d42b017ad16b34bf3df7e1c473e1.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Один из задержанных ФСБ подростков признался, что понимает, что его задержали за попытку убийства участника спецоперации, следует из видео, опубликованного российской спецслужбой. "За покушение на убийство", - сказал задержанный в видеоролике, отвечая на вопрос, за что он задержан. "Свошника, как полагаю. Но фамилию, имя и отчество не знаю", - добавил он, отвечая на вопрос, убийство кого они должны были совершить. Задержанный также рассказал, что такую "работу" нашёл в интернете. Её предложил им человек с множеством псевдонимов, в том числе Тимур и Александр. Ранее ФСБ сообщила о предотвращении в Новосибирской области задуманного спецслужбами Украины убийства российского военного с помощью ядов, нанесенных на детали его автомобиля. Задержаны два несовершеннолетних гражданина РФ. Они получили от украинских спецслужб три емкости с опасными химическими веществами, вызывающими острую сердечную недостаточность и возможный летальный исход, и нанесли их на ручку водительской двери, а также бокового зеркала заднего вида личного автомобиля офицера.

https://ria.ru/20250729/terakty-2032105798.html

новосибирская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание подростков, готовивших по заданию Киева убийство российского военного с помощью ядов Двум подросткам, готовившим убийство российского военнослужащего в Новосибирске, предъявлено обвинение, сообщили в СК России. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Военнослужащий не пострадал, добавили в СК. 2025-08-07T09:04 true PT1M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новосибирская область, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)