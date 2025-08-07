Рейтинг@Mail.ru
ФСБ: задержанный в Сибири подросток признал, что хотел убить участника СВО - РИА Новости, 07.08.2025
09:04 07.08.2025
ФСБ: задержанный в Сибири подросток признал, что хотел убить участника СВО
ФСБ: задержанный в Сибири подросток признал, что хотел убить участника СВО - РИА Новости, 07.08.2025
ФСБ: задержанный в Сибири подросток признал, что хотел убить участника СВО
Один из задержанных ФСБ подростков признался, что понимает, что его задержали за попытку убийства участника спецоперации, следует из видео, опубликованного... РИА Новости, 07.08.2025
происшествия
новосибирская область
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Один из задержанных ФСБ подростков признался, что понимает, что его задержали за попытку убийства участника спецоперации, следует из видео, опубликованного российской спецслужбой. "За покушение на убийство", - сказал задержанный в видеоролике, отвечая на вопрос, за что он задержан. "Свошника, как полагаю. Но фамилию, имя и отчество не знаю", - добавил он, отвечая на вопрос, убийство кого они должны были совершить. Задержанный также рассказал, что такую "работу" нашёл в интернете. Её предложил им человек с множеством псевдонимов, в том числе Тимур и Александр. Ранее ФСБ сообщила о предотвращении в Новосибирской области задуманного спецслужбами Украины убийства российского военного с помощью ядов, нанесенных на детали его автомобиля. Задержаны два несовершеннолетних гражданина РФ. Они получили от украинских спецслужб три емкости с опасными химическими веществами, вызывающими острую сердечную недостаточность и возможный летальный исход, и нанесли их на ручку водительской двери, а также бокового зеркала заднего вида личного автомобиля офицера.
новосибирская область
украина
россия
2025
происшествия, новосибирская область, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Новосибирская область, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ: задержанный в Сибири подросток признал, что хотел убить участника СВО

Задержанный ФСБ подросток признался в покушении на убийство участника СВО

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Один из задержанных ФСБ подростков признался, что понимает, что его задержали за попытку убийства участника спецоперации, следует из видео, опубликованного российской спецслужбой.
"За покушение на убийство", - сказал задержанный в видеоролике, отвечая на вопрос, за что он задержан.
«
"Свошника, как полагаю. Но фамилию, имя и отчество не знаю", - добавил он, отвечая на вопрос, убийство кого они должны были совершить.
Задержанный также рассказал, что такую "работу" нашёл в интернете. Её предложил им человек с множеством псевдонимов, в том числе Тимур и Александр.
Ранее ФСБ сообщила о предотвращении в Новосибирской области задуманного спецслужбами Украины убийства российского военного с помощью ядов, нанесенных на детали его автомобиля. Задержаны два несовершеннолетних гражданина РФ. Они получили от украинских спецслужб три емкости с опасными химическими веществами, вызывающими острую сердечную недостаточность и возможный летальный исход, и нанесли их на ручку водительской двери, а также бокового зеркала заднего вида личного автомобиля офицера.
