Адвокат рассказал, какой срок могут получить пытавшиеся отравить военного - РИА Новости, 07.08.2025
10:31 07.08.2025
Адвокат рассказал, какой срок могут получить пытавшиеся отравить военного
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Подросткам, которые в Новосибирской области пытались отравить военного ядом, нанесенным на детали его автомобиля, грозит не более 10 лет лишения свободы, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский, комментирующий это дело в качестве эксперта. "В любом случае, несовершеннолетним больше 10 лет дать не могут, даже если бы у них был оконченный состав или несколько преступлений. Таково наше законодательство, не самое жесткое в мире даже в условиях СВО", - сказал собеседник. Адвокат пояснил, что в случае обвинительного приговора их отправят в воспитательную колонию для несовершеннолетних - это полноценное режимное учреждение. Ранее ФСБ России сообщило о задержании двух подростков, которые получили от спецслужб Украины токсичные химические вещества, вызывающие острую сердечную недостаточность и возможный летальный исход, и нанесли их на ручку водительской двери, а также бокового зеркала заднего вида личного автомобиля офицера. Установлено, что они получили заказ на одном из интернет-ресурсов по поиску так называемого "быстрого заработка", а в дальнейшем их деятельность координировалась с территории Украины. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело о покушении на убийство, совершенном группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой.
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Подросткам, которые в Новосибирской области пытались отравить военного ядом, нанесенным на детали его автомобиля, грозит не более 10 лет лишения свободы, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский, комментирующий это дело в качестве эксперта.
"В любом случае, несовершеннолетним больше 10 лет дать не могут, даже если бы у них был оконченный состав или несколько преступлений. Таково наше законодательство, не самое жесткое в мире даже в условиях СВО", - сказал собеседник.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
На Кубани пресекли два теракта
30 июля, 16:34
Адвокат пояснил, что в случае обвинительного приговора их отправят в воспитательную колонию для несовершеннолетних - это полноценное режимное учреждение.
Ранее ФСБ России сообщило о задержании двух подростков, которые получили от спецслужб Украины токсичные химические вещества, вызывающие острую сердечную недостаточность и возможный летальный исход, и нанесли их на ручку водительской двери, а также бокового зеркала заднего вида личного автомобиля офицера. Установлено, что они получили заказ на одном из интернет-ресурсов по поиску так называемого "быстрого заработка", а в дальнейшем их деятельность координировалась с территории Украины.
По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело о покушении на убийство, совершенном группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой.
Кадры задержания участника подготовки покушения на гендиректора оборонного предприятия в Белгороде - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
ФСБ показала кадры задержания украинского агента в Брянской области
5 августа, 10:33
 
