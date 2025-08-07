https://ria.ru/20250807/podrostki-2033867089.html

Адвокат рассказал, какой срок могут получить пытавшиеся отравить военного

Адвокат рассказал, какой срок могут получить пытавшиеся отравить военного

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Подросткам, которые в Новосибирской области пытались отравить военного ядом, нанесенным на детали его автомобиля, грозит не более 10 лет лишения свободы, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский, комментирующий это дело в качестве эксперта. "В любом случае, несовершеннолетним больше 10 лет дать не могут, даже если бы у них был оконченный состав или несколько преступлений. Таково наше законодательство, не самое жесткое в мире даже в условиях СВО", - сказал собеседник. Адвокат пояснил, что в случае обвинительного приговора их отправят в воспитательную колонию для несовершеннолетних - это полноценное режимное учреждение. Ранее ФСБ России сообщило о задержании двух подростков, которые получили от спецслужб Украины токсичные химические вещества, вызывающие острую сердечную недостаточность и возможный летальный исход, и нанесли их на ручку водительской двери, а также бокового зеркала заднего вида личного автомобиля офицера. Установлено, что они получили заказ на одном из интернет-ресурсов по поиску так называемого "быстрого заработка", а в дальнейшем их деятельность координировалась с территории Украины. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело о покушении на убийство, совершенном группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой.

происшествия, украина, новосибирская область, россия, дмитрий аграновский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)