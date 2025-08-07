https://ria.ru/20250807/podrostki-2033852370.html

ФСБ показала кадры с подростками, готовившими убийство российского военного

ФСБ показала кадры с подростками, готовившими убийство российского военного - РИА Новости, 07.08.2025

ФСБ показала кадры с подростками, готовившими убийство российского военного

Федеральная служба безопасности России показала видео, на котором подростки, готовившие убийство российского военного под заданию Киева, наносят яд на его... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T08:41:00+03:00

2025-08-07T08:41:00+03:00

2025-08-07T08:41:00+03:00

происшествия

россия

киев

новосибирская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033850139_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3e69d42b017ad16b34bf3df7e1c473e1.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России показала видео, на котором подростки, готовившие убийство российского военного под заданию Киева, наносят яд на его автомобиль. ФСБ РФ сообщило, что силовики в Новосибирской области предотвратили задуманное спецслужбами Украины убийство российского военного с помощью ядов. Убийство готовили два несовершеннолетних гражданина России, они задержаны. На видео, опубликованном ФСБ РФ, показано, как подростки наносят яд на дверную ручку автомобиля. Далее показано, как задержали злоумышленников. Также на видео показан допрос двух несовершеннолетних пособников Киева, которые дают признательные показания.

https://ria.ru/20250729/terakty-2032105798.html

россия

киев

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание подростков, готовивших по заданию Киева убийство российского военного с помощью ядов Двум подросткам, готовившим убийство российского военнослужащего в Новосибирске, предъявлено обвинение, сообщили в СК России. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Военнослужащий не пострадал, добавили в СК. 2025-08-07T08:41 true PT1M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, киев, новосибирская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)