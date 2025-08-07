https://ria.ru/20250807/podrostki-2033852370.html
ФСБ показала кадры с подростками, готовившими убийство российского военного
ФСБ показала кадры с подростками, готовившими убийство российского военного
Федеральная служба безопасности России показала видео, на котором подростки, готовившие убийство российского военного под заданию Киева, наносят яд на его... РИА Новости, 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России показала видео, на котором подростки, готовившие убийство российского военного под заданию Киева, наносят яд на его автомобиль. ФСБ РФ сообщило, что силовики в Новосибирской области предотвратили задуманное спецслужбами Украины убийство российского военного с помощью ядов. Убийство готовили два несовершеннолетних гражданина России, они задержаны. На видео, опубликованном ФСБ РФ, показано, как подростки наносят яд на дверную ручку автомобиля. Далее показано, как задержали злоумышленников. Также на видео показан допрос двух несовершеннолетних пособников Киева, которые дают признательные показания.
Задержание подростков, готовивших по заданию Киева убийство российского военного с помощью ядов
Двум подросткам, готовившим убийство российского военнослужащего в Новосибирске, предъявлено обвинение, сообщили в СК России.
Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Военнослужащий не пострадал, добавили в СК.
