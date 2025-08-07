https://ria.ru/20250807/podrostki-2033849308.html
Подросткам, готовившим убийство военного в Сибири, предъявили обвинение
Подросткам, готовившим убийство военного в Сибири, предъявили обвинение - РИА Новости, 07.08.2025
Подросткам, готовившим убийство военного в Сибири, предъявили обвинение
Двоим подросткам, готовившим убийство российского военнослужащего в Новосибирске, предъявлено обвинение, они задержаны, сообщили в СК России. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T08:13:00+03:00
2025-08-07T08:13:00+03:00
2025-08-07T08:42:00+03:00
происшествия
россия
украина
новосибирск
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033850139_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3e69d42b017ad16b34bf3df7e1c473e1.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Двоим подросткам, готовившим убийство российского военнослужащего в Новосибирске, предъявлено обвинение, они задержаны, сообщили в СК России. Ранее ФСБ России сообщила, что силовики предотвратили в Новосибирской области задуманное спецслужбами Украины убийство российского военного с помощью ядов, нанесенных на детали его автомобиля двумя несовершеннолетними гражданами РФ "Несовершеннолетние были задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Им предъявлено обвинение в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК России. Установлено, что двое несовершеннолетних действовали по заказу спецслужб Украины, которые предложили за убийство российского военнослужащего денежное вознаграждение. Для совершения преступления соучастники получили от спецслужб три емкости с химическими веществами и нанесли их на автомобиль военнослужащего. "Противоправная деятельность подростков была пресечена сотрудниками УФСБ России. Военнослужащий не пострадал", - добавили в СК РФ.
https://ria.ru/20250729/terakty-2032105798.html
россия
украина
новосибирск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033850139_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_34a07b24019414f25a4550dbfd7220bf.jpg
Задержание подростков, готовивших по заданию Киева убийство российского военного с помощью ядов
Двум подросткам, готовившим убийство российского военнослужащего в Новосибирске, предъявлено обвинение, сообщили в СК России.
Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Военнослужащий не пострадал, добавили в СК.
2025-08-07T08:13
true
PT1M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, украина, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Украина, Новосибирск, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Подросткам, готовившим убийство военного в Сибири, предъявили обвинение
СК: готовившим убийство военного в Новосибирске подросткам предъявили обвинение