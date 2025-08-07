Рейтинг@Mail.ru
Подросткам, готовившим убийство военного в Сибири, предъявили обвинение
08:13 07.08.2025 (обновлено: 08:42 07.08.2025)
Подросткам, готовившим убийство военного в Сибири, предъявили обвинение
Подросткам, готовившим убийство военного в Сибири, предъявили обвинение - РИА Новости, 07.08.2025
Подросткам, готовившим убийство военного в Сибири, предъявили обвинение
Двоим подросткам, готовившим убийство российского военнослужащего в Новосибирске, предъявлено обвинение, они задержаны, сообщили в СК России. РИА Новости, 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Двоим подросткам, готовившим убийство российского военнослужащего в Новосибирске, предъявлено обвинение, они задержаны, сообщили в СК России. Ранее ФСБ России сообщила, что силовики предотвратили в Новосибирской области задуманное спецслужбами Украины убийство российского военного с помощью ядов, нанесенных на детали его автомобиля двумя несовершеннолетними гражданами РФ "Несовершеннолетние были задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Им предъявлено обвинение в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК России. Установлено, что двое несовершеннолетних действовали по заказу спецслужб Украины, которые предложили за убийство российского военнослужащего денежное вознаграждение. Для совершения преступления соучастники получили от спецслужб три емкости с химическими веществами и нанесли их на автомобиль военнослужащего. "Противоправная деятельность подростков была пресечена сотрудниками УФСБ России. Военнослужащий не пострадал", - добавили в СК РФ.
Подросткам, готовившим убийство военного в Сибири, предъявили обвинение

СК: готовившим убийство военного в Новосибирске подросткам предъявили обвинение

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Двоим подросткам, готовившим убийство российского военнослужащего в Новосибирске, предъявлено обвинение, они задержаны, сообщили в СК России.
Ранее ФСБ России сообщила, что силовики предотвратили в Новосибирской области задуманное спецслужбами Украины убийство российского военного с помощью ядов, нанесенных на детали его автомобиля двумя несовершеннолетними гражданами РФ
"Несовершеннолетние были задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Им предъявлено обвинение в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК России.
Установлено, что двое несовершеннолетних действовали по заказу спецслужб Украины, которые предложили за убийство российского военнослужащего денежное вознаграждение. Для совершения преступления соучастники получили от спецслужб три емкости с химическими веществами и нанесли их на автомобиль военнослужащего.
"Противоправная деятельность подростков была пресечена сотрудниками УФСБ России. Военнослужащий не пострадал", - добавили в СК РФ.
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2025 году
29 июля, 12:40
 
