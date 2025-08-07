Рейтинг@Mail.ru
Офицер ВСУ рассказал, почему сдался в плен - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:39 07.08.2025 (обновлено: 18:21 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/plennyy-2033842544.html
Офицер ВСУ рассказал, почему сдался в плен
Офицер ВСУ рассказал, почему сдался в плен - РИА Новости, 07.08.2025
Офицер ВСУ рассказал, почему сдался в плен
Пленный офицер ВСУ Сергей Носиковский рассказал РИА Новости, что сдался в плен из-за обещания девушке вернуться живым. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T06:39:00+03:00
2025-08-07T18:21:00+03:00
в мире
киев
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033986631_0:0:1243:699_1920x0_80_0_0_9a3cfdf9a7b218dceed38b0ef0cc3c59.jpg
БЕЛГОРОД, 7 авг — РИА Новости. Пленный офицер ВСУ Сергей Носиковский рассказал РИА Новости, что сдался в плен из-за обещания девушке вернуться живым. "Я бы хотел на обмен вернуться к своей семье и к своей любимой девушке. Хочу сказать, что очень ее люблю, очень скучаю и хочу поскорее к ней вернуться. И, в принципе, сдался я, потому что обещал ей вернуться живым", — рассказал пленный. Носиковский — уроженец Киева, был мобилизован и проходил службу в 80-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ. На Сумском направлении сдался в плен российским военнослужащим. Ранее он рассказал РИА Новости, что моральный дух среди младших офицеров ВСУ крайне подавлен, им надоела война.
https://ria.ru/20250807/plennyy-2033829001.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033986631_158:0:1106:711_1920x0_80_0_0_468c271c50496c52989c443b51cfb7c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Офицер ВСУ рассказал, почему сдался в плен

Пленный офицер ВСУ Носиковский сдался в плен из-за обещания вернуться живым

© РИА НовостиПленный офицер ВСУ Сергей Носиковский
Пленный офицер ВСУ Сергей Носиковский - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости
Пленный офицер ВСУ Сергей Носиковский
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 7 авг — РИА Новости. Пленный офицер ВСУ Сергей Носиковский рассказал РИА Новости, что сдался в плен из-за обещания девушке вернуться живым.
"Я бы хотел на обмен вернуться к своей семье и к своей любимой девушке. Хочу сказать, что очень ее люблю, очень скучаю и хочу поскорее к ней вернуться. И, в принципе, сдался я, потому что обещал ей вернуться живым", — рассказал пленный.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Пленный рассказал о моральном духе младших офицеров ВСУ
Вчера, 01:35
Носиковский — уроженец Киева, был мобилизован и проходил службу в 80-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ. На Сумском направлении сдался в плен российским военнослужащим.
Ранее он рассказал РИА Новости, что моральный дух среди младших офицеров ВСУ крайне подавлен, им надоела война.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала