Офицер ВСУ рассказал, почему сдался в плен
Пленный офицер ВСУ Сергей Носиковский рассказал РИА Новости, что сдался в плен из-за обещания девушке вернуться живым.
БЕЛГОРОД, 7 авг — РИА Новости. Пленный офицер ВСУ Сергей Носиковский рассказал РИА Новости, что сдался в плен из-за обещания девушке вернуться живым. "Я бы хотел на обмен вернуться к своей семье и к своей любимой девушке. Хочу сказать, что очень ее люблю, очень скучаю и хочу поскорее к ней вернуться. И, в принципе, сдался я, потому что обещал ей вернуться живым", — рассказал пленный. Носиковский — уроженец Киева, был мобилизован и проходил службу в 80-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ. На Сумском направлении сдался в плен российским военнослужащим. Ранее он рассказал РИА Новости, что моральный дух среди младших офицеров ВСУ крайне подавлен, им надоела война.
