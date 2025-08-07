https://ria.ru/20250807/plennyy-2033842544.html

Офицер ВСУ рассказал, почему сдался в плен

Пленный офицер ВСУ Сергей Носиковский рассказал РИА Новости, что сдался в плен из-за обещания девушке вернуться живым. РИА Новости, 07.08.2025

БЕЛГОРОД, 7 авг — РИА Новости. Пленный офицер ВСУ Сергей Носиковский рассказал РИА Новости, что сдался в плен из-за обещания девушке вернуться живым. "Я бы хотел на обмен вернуться к своей семье и к своей любимой девушке. Хочу сказать, что очень ее люблю, очень скучаю и хочу поскорее к ней вернуться. И, в принципе, сдался я, потому что обещал ей вернуться живым", — рассказал пленный. Носиковский — уроженец Киева, был мобилизован и проходил службу в 80-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ. На Сумском направлении сдался в плен российским военнослужащим. Ранее он рассказал РИА Новости, что моральный дух среди младших офицеров ВСУ крайне подавлен, им надоела война.

Дарья Буймова

