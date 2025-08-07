Рейтинг@Mail.ru
Мирошник прокомментировал отказ Киева от тысячи пленных
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:28 07.08.2025 (обновлено: 11:30 07.08.2025)
Мирошник прокомментировал отказ Киева от тысячи пленных
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Киевский режим всегда при обмене пленных с Россией пытается выменять наемников и радикалов, а простые солдаты ему не нужны, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя сообщения, что Киев отказался от 1 тысячи пленных солдат ВСУ, предложенных к обмену. Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинскими представителями в Стамбуле Владимир Мединский ранее сообщил, что Киев отказался от 1 тысячи пленных солдат ВСУ, предложенных российской стороной к обмену. Как сообщил РИА Новости источник, Москве неизвестны причины, по которым Киев лишь выборочно забирает военнопленных. "На протяжении всего конфликта с 2014 года Украина в вопросах обменов поступала именно так: стремилась выменять наемников, националистов-радикалов, а "пушечное мясо", что отлавливается сейчас на улицах украинских городов, оставалось невостребованным, как в плену, так и в виде останков на поле боя. Эта категория для режима Зеленского - расходный материал. Странно, что знание этого факта на "маленьких украинцев" никак не влияет", - написал Мирошник в Telegram-канале. Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Мирошник прокомментировал отказ Киева от тысячи пленных

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Киевский режим всегда при обмене пленных с Россией пытается выменять наемников и радикалов, а простые солдаты ему не нужны, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя сообщения, что Киев отказался от 1 тысячи пленных солдат ВСУ, предложенных к обмену.
Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинскими представителями в Стамбуле Владимир Мединский ранее сообщил, что Киев отказался от 1 тысячи пленных солдат ВСУ, предложенных российской стороной к обмену. Как сообщил РИА Новости источник, Москве неизвестны причины, по которым Киев лишь выборочно забирает военнопленных.
"На протяжении всего конфликта с 2014 года Украина в вопросах обменов поступала именно так: стремилась выменять наемников, националистов-радикалов, а "пушечное мясо", что отлавливается сейчас на улицах украинских городов, оставалось невостребованным, как в плену, так и в виде останков на поле боя. Эта категория для режима Зеленского - расходный материал. Странно, что знание этого факта на "маленьких украинцев" никак не влияет", - написал Мирошник в Telegram-канале.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
