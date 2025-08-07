Рейтинг@Mail.ru
Умер обладатель восьми премий "Грэмми" Эдди Палмиери
Культура
 
16:35 07.08.2025
Умер обладатель восьми премий "Грэмми" Эдди Палмиери
Американский пианист, композитор, обладатель восьми премий "Грэмми" Эдди Палмиери скончался в возрасте 88 лет
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Американский пианист, композитор, обладатель восьми премий "Грэмми" Эдди Палмиери скончался в возрасте 88 лет, сообщает газета New York Times со ссылкой на дочь музыканта. "Эдди Палмиери... скончался в среду у себя дома в (городе - ред.) Хакенсак, Нью-Джерси. Ему было 88 лет", - говорится в публикации. По словам дочери Палмиери, пианист скончался после продолжительной болезни. Палмиери родился в 1936 году в Нью-Йорке. Музыкант прославился благодаря своему творчеству в жанрах латинского джаза и сальсы. Его альбомы Vamonos Pa'l Monte и The Sun of Latin Music получили высокие оценки критиков. Кроме того, Палмиери основал группы La Perfecta, La Perfecta II и Harlem River Drive. За свою карьеру он стал обладателем премии "Грэмми" восемь раз.
Умер обладатель восьми премий "Грэмми" Эдди Палмиери

Американский пианист Эдди Палмиери умер в возрасте 88 лет

Американский пианист Эдди Палмиери
 Американский пианист Эдди Палмиери - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© Getty Images / Paul Natkin
Американский пианист Эдди Палмиери. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Американский пианист, композитор, обладатель восьми премий "Грэмми" Эдди Палмиери скончался в возрасте 88 лет, сообщает газета New York Times со ссылкой на дочь музыканта.
"Эдди Палмиери... скончался в среду у себя дома в (городе - ред.) Хакенсак, Нью-Джерси. Ему было 88 лет", - говорится в публикации.
По словам дочери Палмиери, пианист скончался после продолжительной болезни.
Палмиери родился в 1936 году в Нью-Йорке. Музыкант прославился благодаря своему творчеству в жанрах латинского джаза и сальсы. Его альбомы Vamonos Pa'l Monte и The Sun of Latin Music получили высокие оценки критиков. Кроме того, Палмиери основал группы La Perfecta, La Perfecta II и Harlem River Drive. За свою карьеру он стал обладателем премии "Грэмми" восемь раз.
 
