Умер обладатель восьми премий "Грэмми" Эдди Палмиери

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Американский пианист, композитор, обладатель восьми премий "Грэмми" Эдди Палмиери скончался в возрасте 88 лет, сообщает газета New York Times со ссылкой на дочь музыканта. "Эдди Палмиери... скончался в среду у себя дома в (городе - ред.) Хакенсак, Нью-Джерси. Ему было 88 лет", - говорится в публикации. По словам дочери Палмиери, пианист скончался после продолжительной болезни. Палмиери родился в 1936 году в Нью-Йорке. Музыкант прославился благодаря своему творчеству в жанрах латинского джаза и сальсы. Его альбомы Vamonos Pa'l Monte и The Sun of Latin Music получили высокие оценки критиков. Кроме того, Палмиери основал группы La Perfecta, La Perfecta II и Harlem River Drive. За свою карьеру он стал обладателем премии "Грэмми" восемь раз.

