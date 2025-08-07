https://ria.ru/20250807/perm-2033995348.html
СК Перми начал проверку после травмы детей во время квеста
СК Перми начал проверку после травмы детей во время квеста - РИА Новости, 07.08.2025
СК Перми начал проверку после травмы детей во время квеста
Следователи начали проверку, после того как дети получили травмы во время прохождения развлекательного квеста в Мотовилихинском районе в Перми, сообщает СУ СКР... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T17:36:00+03:00
2025-08-07T17:36:00+03:00
2025-08-07T17:36:00+03:00
происшествия
пермь
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
ПЕРМЬ, 7 авг - РИА Новости. Следователи начали проверку, после того как дети получили травмы во время прохождения развлекательного квеста в Мотовилихинском районе в Перми, сообщает СУ СКР по региону. По данным ведомства, в Перми дети получили травмы во время прохождения квеста, расположенного на Бульваре Гагарина. Местные жители писали в соцсетях, что девочек в возрасте 11 и 14 лет якобы пугали, хватали и били плетками в рамках программы, проводимой в интерактивной зоне. "Устанавливаются обстоятельства оказания услуг игрового и развлекательного характера в квесте. Организовано проведение процессуальной проверки по части 1 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. Следователи осмотрели помещение квеста и сейчас опрашивают очевидцев. В ситуации также разбирается краевая прокуратура. Ведомство оценит действия ответственных лиц и проверит, соблюдались ли правила безопасности при предоставлении развлекательных услуг.
https://ria.ru/20250724/sud-2031030584.html
пермь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК Перми начал проверку после травмы детей во время квеста
СК начал проверку после сообщения о получении детьми травм на квесте в Перми