СК Перми начал проверку после травмы детей во время квеста

ПЕРМЬ, 7 авг - РИА Новости. Следователи начали проверку, после того как дети получили травмы во время прохождения развлекательного квеста в Мотовилихинском районе в Перми, сообщает СУ СКР по региону. По данным ведомства, в Перми дети получили травмы во время прохождения квеста, расположенного на Бульваре Гагарина. Местные жители писали в соцсетях, что девочек в возрасте 11 и 14 лет якобы пугали, хватали и били плетками в рамках программы, проводимой в интерактивной зоне. "Устанавливаются обстоятельства оказания услуг игрового и развлекательного характера в квесте. Организовано проведение процессуальной проверки по части 1 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. Следователи осмотрели помещение квеста и сейчас опрашивают очевидцев. В ситуации также разбирается краевая прокуратура. Ведомство оценит действия ответственных лиц и проверит, соблюдались ли правила безопасности при предоставлении развлекательных услуг.

