СК Перми начал проверку после травмы детей во время квеста - РИА Новости, 07.08.2025
17:36 07.08.2025
СК Перми начал проверку после травмы детей во время квеста
СК Перми начал проверку после травмы детей во время квеста - РИА Новости, 07.08.2025
СК Перми начал проверку после травмы детей во время квеста
Следователи начали проверку, после того как дети получили травмы во время прохождения развлекательного квеста в Мотовилихинском районе в Перми, сообщает СУ СКР... РИА Новости, 07.08.2025
ПЕРМЬ, 7 авг - РИА Новости. Следователи начали проверку, после того как дети получили травмы во время прохождения развлекательного квеста в Мотовилихинском районе в Перми, сообщает СУ СКР по региону. По данным ведомства, в Перми дети получили травмы во время прохождения квеста, расположенного на Бульваре Гагарина. Местные жители писали в соцсетях, что девочек в возрасте 11 и 14 лет якобы пугали, хватали и били плетками в рамках программы, проводимой в интерактивной зоне. "Устанавливаются обстоятельства оказания услуг игрового и развлекательного характера в квесте. Организовано проведение процессуальной проверки по части 1 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. Следователи осмотрели помещение квеста и сейчас опрашивают очевидцев. В ситуации также разбирается краевая прокуратура. Ведомство оценит действия ответственных лиц и проверит, соблюдались ли правила безопасности при предоставлении развлекательных услуг.
СК Перми начал проверку после травмы детей во время квеста

СК начал проверку после сообщения о получении детьми травм на квесте в Перми

ПЕРМЬ, 7 авг - РИА Новости. Следователи начали проверку, после того как дети получили травмы во время прохождения развлекательного квеста в Мотовилихинском районе в Перми, сообщает СУ СКР по региону.
По данным ведомства, в Перми дети получили травмы во время прохождения квеста, расположенного на Бульваре Гагарина. Местные жители писали в соцсетях, что девочек в возрасте 11 и 14 лет якобы пугали, хватали и били плетками в рамках программы, проводимой в интерактивной зоне.
"Устанавливаются обстоятельства оказания услуг игрового и развлекательного характера в квесте. Организовано проведение процессуальной проверки по части 1 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
Следователи осмотрели помещение квеста и сейчас опрашивают очевидцев.
В ситуации также разбирается краевая прокуратура. Ведомство оценит действия ответственных лиц и проверит, соблюдались ли правила безопасности при предоставлении развлекательных услуг.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Актеру квеста в Москве дали условный срок за удар клиентки ножом
24 июля, 05:42
 
Происшествия
 
 
