https://ria.ru/20250807/perm-2033944389.html

В Перми подростка осудят за попытку поджога трансформаторной подстанции

В Перми подростка осудят за попытку поджога трансформаторной подстанции - РИА Новости, 07.08.2025

В Перми подростка осудят за попытку поджога трансформаторной подстанции

Подросток из Перми отправится под суд за вступление в ряды украинской террористической организации и последующую попытку поджога трансформаторной подстанции... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T15:00:00+03:00

2025-08-07T15:00:00+03:00

2025-08-07T15:00:00+03:00

происшествия

россия

пермь

пермский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

ПЕРМЬ, 7 авг - РИА Новости. Подросток из Перми отправится под суд за вступление в ряды украинской террористической организации и последующую попытку поджога трансформаторной подстанции вблизи краевого центра, сообщило СУСК РФ по региону. По данным ведомства, в апреле 2024 года 15-летний подросток спланировал поджог трансформаторной подстанции в Пермском районе, однако не сумел реализовать замысел из-за вмешательства правоохранителей. Перед этим юноша через интернет установил контакты с представителями террористической организации, базирующейся на территории Украины, вступил в ее ряды и прошел специальное обучение для приобретения навыков совершения террористических актов, выяснили следователи. "Завершено расследование дела в отношении 15-летнего жителя Перми, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ, ст. 205.3 УК РФ (участие в деятельности террористической организации, обучение террористической деятельности, покушение на теракт)", - говорится в сообщении. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20250801/diversiya-2032789125.html

россия

пермь

пермский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, пермь, пермский район