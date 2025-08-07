Рейтинг@Mail.ru
В Перми подростка осудят за попытку поджога трансформаторной подстанции - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:00 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/perm-2033944389.html
В Перми подростка осудят за попытку поджога трансформаторной подстанции
В Перми подростка осудят за попытку поджога трансформаторной подстанции - РИА Новости, 07.08.2025
В Перми подростка осудят за попытку поджога трансформаторной подстанции
Подросток из Перми отправится под суд за вступление в ряды украинской террористической организации и последующую попытку поджога трансформаторной подстанции... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T15:00:00+03:00
2025-08-07T15:00:00+03:00
происшествия
россия
пермь
пермский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
ПЕРМЬ, 7 авг - РИА Новости. Подросток из Перми отправится под суд за вступление в ряды украинской террористической организации и последующую попытку поджога трансформаторной подстанции вблизи краевого центра, сообщило СУСК РФ по региону. По данным ведомства, в апреле 2024 года 15-летний подросток спланировал поджог трансформаторной подстанции в Пермском районе, однако не сумел реализовать замысел из-за вмешательства правоохранителей. Перед этим юноша через интернет установил контакты с представителями террористической организации, базирующейся на территории Украины, вступил в ее ряды и прошел специальное обучение для приобретения навыков совершения террористических актов, выяснили следователи. "Завершено расследование дела в отношении 15-летнего жителя Перми, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ, ст. 205.3 УК РФ (участие в деятельности террористической организации, обучение террористической деятельности, покушение на теракт)", - говорится в сообщении. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20250801/diversiya-2032789125.html
россия
пермь
пермский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, пермь, пермский район
Происшествия, Россия, Пермь, Пермский район
В Перми подростка осудят за попытку поджога трансформаторной подстанции

Подростка из Перми будут судить за попытку поджога трансформаторной подстанции

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕРМЬ, 7 авг - РИА Новости. Подросток из Перми отправится под суд за вступление в ряды украинской террористической организации и последующую попытку поджога трансформаторной подстанции вблизи краевого центра, сообщило СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, в апреле 2024 года 15-летний подросток спланировал поджог трансформаторной подстанции в Пермском районе, однако не сумел реализовать замысел из-за вмешательства правоохранителей. Перед этим юноша через интернет установил контакты с представителями террористической организации, базирующейся на территории Украины, вступил в ее ряды и прошел специальное обучение для приобретения навыков совершения террористических актов, выяснили следователи.
"Завершено расследование дела в отношении 15-летнего жителя Перми, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ, ст. 205.3 УК РФ (участие в деятельности террористической организации, обучение террористической деятельности, покушение на теракт)", - говорится в сообщении. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Житель Ульяновской области совершил поджог по заказу спецслужб Украины
1 августа, 11:21
 
ПроисшествияРоссияПермьПермский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала