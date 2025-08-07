Рейтинг@Mail.ru
Путин и президент ОАЭ начали переговоры в Кремле - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:42 07.08.2025 (обновлено: 15:58 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/peregovory-2033916234.html
Путин и президент ОАЭ начали переговоры в Кремле
Путин и президент ОАЭ начали переговоры в Кремле - РИА Новости, 07.08.2025
Путин и президент ОАЭ начали переговоры в Кремле
Переговоры президента России Владимира Путина и президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна начались в Кремле, передает... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T13:42:00+03:00
2025-08-07T15:58:00+03:00
оаэ
россия
ближний восток
владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033942057_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_88f765842b608d3672b446bdad512bad.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.Президент ОАЭ находится в России с официальным визитом.Как ожидается, в ходе переговоров на высшем уровне стороны обсудят состояние и перспективы развития российско-эмиратского сотрудничества. Главы двух государств планируют рассмотреть ключевые аспекты экономического сотрудничества с упором на реализацию конкретных проектов, отмечали в пресс-службе Кремля.Кроме того, лидеры намерены рассмотреть актуальные вопросы международной повестки дня. По данным пресс-службы Кремля, отдельное внимание планируется уделить ситуации на Ближнем Востоке, включая обстановку в зоне палестино-израильского конфликта.Также в рамках нынешнего визита Аль Нахайяна в Россию стороны планируют подписать ряд двусторонних документов, которые затрагивают сферы инвестиций и транспорта.Путин ранее отмечал, что поддерживает постоянный контакт с президентом ОАЭ. С начала года они уже трижды общались по телефону - в марте, мае и июне. Предыдущий визит президента ОАЭ в Россию состоялся менее года назад. Помимо официальных переговоров лидеры тогда общались и в неформальной обстановке - Путин принимал гостя в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво. А до этого президенты встречались в декабре 2023 года во время рабочего визита Путина в ОАЭ.
https://ria.ru/20250807/oae-2033880623.html
https://ria.ru/20250807/diplomatiya-2033829836.html
оаэ
россия
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин и президент ОАЭ начали переговоры в Кремле
🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-08-07T13:42
true
PT0M51S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033942057_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_4c0cce34463c8bb17ff55d4d2e3388df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оаэ, россия, ближний восток, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян, в мире
ОАЭ, Россия, Ближний Восток, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, В мире
Путин и президент ОАЭ начали переговоры в Кремле

Путин и президент ОАЭ Нахайян начали переговоры в Кремле

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
Президент ОАЭ находится в России с официальным визитом.
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
В Кремле рассказали о развитии отношений России и ОАЭ
Вчера, 11:32
Как ожидается, в ходе переговоров на высшем уровне стороны обсудят состояние и перспективы развития российско-эмиратского сотрудничества. Главы двух государств планируют рассмотреть ключевые аспекты экономического сотрудничества с упором на реализацию конкретных проектов, отмечали в пресс-службе Кремля.
Кроме того, лидеры намерены рассмотреть актуальные вопросы международной повестки дня. По данным пресс-службы Кремля, отдельное внимание планируется уделить ситуации на Ближнем Востоке, включая обстановку в зоне палестино-израильского конфликта.
Также в рамках нынешнего визита Аль Нахайяна в Россию стороны планируют подписать ряд двусторонних документов, которые затрагивают сферы инвестиций и транспорта.
Путин ранее отмечал, что поддерживает постоянный контакт с президентом ОАЭ. С начала года они уже трижды общались по телефону - в марте, мае и июне. Предыдущий визит президента ОАЭ в Россию состоялся менее года назад. Помимо официальных переговоров лидеры тогда общались и в неформальной обстановке - Путин принимал гостя в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво. А до этого президенты встречались в декабре 2023 года во время рабочего визита Путина в ОАЭ.
Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Межгосударственные отношения России и ОАЭ
Вчера, 01:47
 
ОАЭРоссияБлижний ВостокВладимир ПутинМухаммед бен Заид Аль НахайянВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала