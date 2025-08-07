Рейтинг@Mail.ru
Определено число пенсионеров в России - РИА Новости, 07.08.2025
03:29 07.08.2025 (обновлено: 03:36 07.08.2025)
Определено число пенсионеров в России
россия
пенсия
общество
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Количество пенсионеров в России по состоянию на 1 июля 2025 года составило почти 41 миллион, следует из данных системы Социального фонда, поступивших в распоряжение РИА Новости.Так, численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, составила 40 811 900 человек. При этом их количество в начале года находилось на уровне почти 41,2 миллиона.Среди них более 7,6 миллиона россиян продолжают работать.Пенсию по инвалидности получают почти 2,3 миллиона граждан, а по случаю потери кормильца — почти 1,45 миллиона.
россия
россия, пенсия, общество
Россия, Пенсия, Общество
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Количество пенсионеров в России по состоянию на 1 июля 2025 года составило почти 41 миллион, следует из данных системы Социального фонда, поступивших в распоряжение РИА Новости.
Так, численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, составила 40 811 900 человек. При этом их количество в начале года находилось на уровне почти 41,2 миллиона.
Среди них более 7,6 миллиона россиян продолжают работать.
Пенсию по инвалидности получают почти 2,3 миллиона граждан, а по случаю потери кормильца — почти 1,45 миллиона.
