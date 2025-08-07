https://ria.ru/20250807/pensiya-2033835117.html
Определено число пенсионеров в России
Определено число пенсионеров в России - РИА Новости, 07.08.2025
Определено число пенсионеров в России
Количество пенсионеров в России по состоянию на 1 июля 2025 года составило почти 41 миллион, следует из данных системы Социального фонда, поступивших в... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T03:29:00+03:00
2025-08-07T03:29:00+03:00
2025-08-07T03:36:00+03:00
россия
пенсия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602667022_0:0:3332:1875_1920x0_80_0_0_0c4615eb27bad8fa400c9da2ced0c9cb.jpg
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Количество пенсионеров в России по состоянию на 1 июля 2025 года составило почти 41 миллион, следует из данных системы Социального фонда, поступивших в распоряжение РИА Новости.Так, численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, составила 40 811 900 человек. При этом их количество в начале года находилось на уровне почти 41,2 миллиона.Среди них более 7,6 миллиона россиян продолжают работать.Пенсию по инвалидности получают почти 2,3 миллиона граждан, а по случаю потери кормильца — почти 1,45 миллиона.
https://ria.ru/20250805/pensiya-2033378862.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602667022_522:0:2800:1709_1920x0_80_0_0_9461b3c14e7c71783d61b62ea5534fd0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пенсия, общество
Определено число пенсионеров в России
Число пенсионеров в России превысило 41 миллион человек
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Количество пенсионеров в России по состоянию на 1 июля 2025 года составило почти 41 миллион, следует из данных системы Социального фонда, поступивших в распоряжение РИА Новости.
Так, численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, составила 40 811 900 человек. При этом их количество в начале года находилось на уровне почти 41,2 миллиона.
Среди них более 7,6 миллиона россиян продолжают работать.
Пенсию по инвалидности получают почти 2,3 миллиона граждан, а по случаю потери кормильца — почти 1,45 миллиона.