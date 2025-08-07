https://ria.ru/20250807/pensionery-2033788414.html

Россия устроила своим пенсионерам новую жизнь

Россия устроила своим пенсионерам новую жизнь - РИА Новости, 07.08.2025

Россия устроила своим пенсионерам новую жизнь

Сорокалетняя героиня в фильме 45-летней давности была уверена, что после размена пятого десятка жизнь только начинается. Сегодня поколение Кати Тихомировой из... РИА Новости, 07.08.2025

Сорокалетняя героиня в фильме 45-летней давности была уверена, что после размена пятого десятка жизнь только начинается. Сегодня поколение Кати Тихомировой из блистательной ленты "Москва слезам не верит" разменивает девятый десяток. Но настрой его не поменялся: эти мужчины и эти женщины — те, кто их немного младше, или их ровесники — берут новый старт. Полагая (и в этом они правы), что новая жизнь у них только начинается.Этап называется, как бы ни блажили в соцсетях миллениалы или зумеры, не старостью, не пенсией, не возрастом дожития. Этот жизненный этап называется долголетием.Долголетию способствуют социальные связи, интеллектуальная активность, живость в суставах и нормальная работа сосудов. Эти добавки здоровья бессмысленно искать в аптеках. Их рецепт составляет наша страна. Государственные органы. И высшая власть.Рецепт предоставляют гражданам России. Всем тем, кто выходит на пенсию. Программы, которые первой начала создавать Москва, сейчас мультиплицированы в 11 тысяч раз. Во всех регионах, городах, селах пенсионерки и пенсионеры могут присоединиться хоть к занятиям спортом, хоть к изучению иностранных языков. Хоть поехать оздоровиться в санаторий. Все — бесплатно. Для тех, кто честно и добросовестно трудился.Россия подтвердила каждым потраченным на пенсионеров рублем саму суть термина "социальное государство".Величавая блондинка, пряча уложенные локоны под кокетливой купальной шапочкой, объясняет подруге, плывущей по соседней дорожке в бассейне, что сегодня у нее урок французского, после чего занятия акварелью, а потом некий Митя (из контекста понятно, что не муж, а друг, что дама вдова и ее внуки учатся в вузах) ведет ее в кафе-мороженое.Автор этих строк удивлена, что кафе-мороженое еще существуют, но совсем не удивлена тем, насколько сейчас и сегодня в России обихожены пенсионеры. И пенсионерки тоже.Русские, как мы знаем, всегда приходят за своим. Но русские всегда отдают и все свои долги с процентами. Перед теми, кому было от 35 лет и больше, когда рухнул СССР, сегодняшняя Россия точно в долгу.Те, кому сегодня от 65 и больше лет, фактически и физически Россию спасли. От большей, чем тогда пролилась на бывших советских окраинах, крови. Потому что сдержались. Вытерпели. Укротили гнев.Эти люди спасли нашу страну тем, что элементарно работали. И когда им не платили месяцами деньги, и когда зарплату выдавали, например, куриными тушками. Эти люди организовали бизнесы — большие, маленькие, очень нужные в тот момент или на услуги которых спрос был не так чтобы велик. Они впряглись. И сдюжили.Это ведь благодаря им не было массовых отключений электричества. Предприятия работали. Транспорт ходил. Медицина лечила. Школы были открыты весь учебный год и там учили. Те, кто сегодня учит иностранные языки, постигает тонкости японской икебаны или технику китайского цигуна, поколение, родившееся на излете 50-х и в 60-е, первое, не знавшее ни войн, ни голода, оказалось на высоте, когда страна их попросила о поддержке.Именно этому поколению пресса, озабоченная исключительно соображениями маркетинга и продажи "западной мечты", втирала о "невероятной жизни пенсионеров", которые проводят время или на курорте, или в круизе и не имеют никаких забот.Словам таким мало кто верил. И правильно делали. Сегодня европейские ровесники и ровесницы наших пенсионеров, во-первых, еще работают. В европейском "райском саду" выход на пенсию возможен в среднем после 67 лет. И то если все требуемые условия соблюдены. В Дании, где Русалочка, придумавший ее Андерсен и нега hygge, право не работать начинается с 70 лет.Во всех случаях — никакого ничего и никому бесплатного. Никаких скидок. Никаких бесплатных проездов — к месту отдыха в санатории. Потому что бесплатных санаториев, где бы пребывание пенсионеров и пенсионерок оплачивало государство, в "райском саду" и его окрестностях не существует.Более того: сегодня в связи с милитаризацией всей европейской жизни из кармана или глотки пенсионеров государства — практически все без исключения — будут вынимать и вытряхивать крохи, оставшиеся от "эпохи изобилия".В России же все идет ровно в противоположном направлении: выплаты пенсионерам, даже работающим, постоянно увеличиваются.В условиях десятков тысяч санкций, в ситуации ведения СВО — и кто сможет отрицать, что на это уходят значительные ресурсы, — Россия выдерживает все данные ею своим зрелым гражданкам и гражданам обещания.Ни в одной стране СНГ — ни у прибалтийских лимитрофов, ни тем более на Украине — такого отношения к тем, кто добросовестно работал, не существует.Государства-"ухилянты" ускакали из СССР с потрясающим по размеру и объему тогдашнего ВВП приданым, прогуляли все наследство, оставшееся от "красного проекта", в итоге не сделав для своих пенсионеров и сотой доли того, что сделала наша страна.Нужно ли это ценить? Несомненно. Нужно ли быть за это благодарным? Разумеется.Но прежде, до признательности и благодарности, нужно осознать, что мудрость государства проявляется в том, как оно относится к детям. И к старикам.Пенсия и возраст не минуют никого. Наверное, это не всегда радостно принимать. Но, с другой стороны, осознание, что впереди — не дожитие и одиночество, а изучение иностранных языков, составление цветочных композиций и, чем черт не шутит, яркая любовь на склоне лет, — и есть то самое уверенное, чуть перефразированное сказанного Катей Тихомировой: "в 70 лет жизнь только начинается". Наше старшее поколение сегодня так и живет. Достаточно выйти на улицу, чтобы в этом убедиться.

