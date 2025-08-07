Рейтинг@Mail.ru
16:19 07.08.2025
В Пекине открылась выставка, посвященная 80-летию Победы
В Пекине открылась выставка, посвященная 80-летию Победы
80-летие победы в великой отечественной войне
китай
россия
пекин
в мире
ПЕКИН, 7 авг - РИА Новости. Выставка молодых художников из России и Китая "Многоцветный мир", приуроченная к 80-летию Победы, открылась в музейном комплексе "Памятник тысячелетия" в Пекине, передает корреспондент РИА Новости. На выставке, которая продлится с 7 по 17 августа, представлены 160 картин, объединенных общей исторической памятью о событиях Победы в Великой Отечественной войне, Второй мировой войне и победе китайского народа в войне сопротивления японской агрессии. "Хотя китайские и русские картины имеют свои уникальные черты, их объединяет стремление к красоте, любовь к жизни и глубокие размышления о сообществе с общим будущим для всего человечества", - заявил на торжественной церемонии открытии выставки заместитель начальника Евразийского департамента Китайской народной ассоциации дружбы с зарубежными странами Люй Хунвэй. Он отметил, что 80 лет назад китайский и советский народы, сильно пострадавшие от иностранной агрессии, бескорыстно помогали друг другу. "Сегодня мы собрались здесь, стремясь развивать эту драгоценную дружбу и совместно защищать с таким трудом завоеванный мир и достижения развития", - добавил Хунвэй. Секретарь партийного комитета Пекинской ассоциации дружбы с зарубежными странами Ван Юй, выступая с речью, подчеркнул, что молодые художники Китая и России, вдохновленные темой мира и дружбы, создали ряд выдающихся художественных произведений, которые выражают память о войне и стремление к миру. Советник посольства РФ в Китае Максим Чернышев в своей речи отметил, что свежий взгляд, смелые художественные эксперименты и искреннее стремление к диалогу культур делают выставку "по-настоящему уникальным событием в культурной жизни наших стран". "Культурный диалог между Россией и Китаем продолжает развиваться и обогащаться новыми формами", - добавил он. На церемонии открытия также выступили китайские артисты, исполнившие песни "Катюша" и "Подмосковные вечера" на китайском и русском языках, а детский музыкальный театр "Задумка" порадовал участников исполнением русских народных танцев.
китай
россия
пекин
ПЕКИН, 7 авг - РИА Новости. Выставка молодых художников из России и Китая "Многоцветный мир", приуроченная к 80-летию Победы, открылась в музейном комплексе "Памятник тысячелетия" в Пекине, передает корреспондент РИА Новости.
На выставке, которая продлится с 7 по 17 августа, представлены 160 картин, объединенных общей исторической памятью о событиях Победы в Великой Отечественной войне, Второй мировой войне и победе китайского народа в войне сопротивления японской агрессии.
Бессмертный полк в Даляне, Китай - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Шествие "Бессмертный полк" прошло в Даляне
8 мая, 09:41
"Хотя китайские и русские картины имеют свои уникальные черты, их объединяет стремление к красоте, любовь к жизни и глубокие размышления о сообществе с общим будущим для всего человечества", - заявил на торжественной церемонии открытии выставки заместитель начальника Евразийского департамента Китайской народной ассоциации дружбы с зарубежными странами Люй Хунвэй.
Он отметил, что 80 лет назад китайский и советский народы, сильно пострадавшие от иностранной агрессии, бескорыстно помогали друг другу.
"Сегодня мы собрались здесь, стремясь развивать эту драгоценную дружбу и совместно защищать с таким трудом завоеванный мир и достижения развития", - добавил Хунвэй.
Секретарь партийного комитета Пекинской ассоциации дружбы с зарубежными странами Ван Юй, выступая с речью, подчеркнул, что молодые художники Китая и России, вдохновленные темой мира и дружбы, создали ряд выдающихся художественных произведений, которые выражают память о войне и стремление к миру.
Советник посольства РФ в Китае Максим Чернышев в своей речи отметил, что свежий взгляд, смелые художественные эксперименты и искреннее стремление к диалогу культур делают выставку "по-настоящему уникальным событием в культурной жизни наших стран".
"Культурный диалог между Россией и Китаем продолжает развиваться и обогащаться новыми формами", - добавил он.
На церемонии открытия также выступили китайские артисты, исполнившие песни "Катюша" и "Подмосковные вечера" на китайском и русском языках, а детский музыкальный театр "Задумка" порадовал участников исполнением русских народных танцев.
Шествие Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Историк рассказал, о чем напоминает День Победы
9 мая, 06:03
 
