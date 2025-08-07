https://ria.ru/20250807/pekin-2033969865.html

В Пекине открылась выставка, посвященная 80-летию Победы

В Пекине открылась выставка, посвященная 80-летию Победы - РИА Новости, 07.08.2025

В Пекине открылась выставка, посвященная 80-летию Победы

Выставка молодых художников из России и Китая "Многоцветный мир", приуроченная к 80-летию Победы, открылась в музейном комплексе "Памятник тысячелетия" в... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T16:19:00+03:00

2025-08-07T16:19:00+03:00

2025-08-07T16:19:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

китай

россия

пекин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841516557_0:349:3019:2047_1920x0_80_0_0_4c5abd0f48045a86eafa01bd43366aa4.jpg

ПЕКИН, 7 авг - РИА Новости. Выставка молодых художников из России и Китая "Многоцветный мир", приуроченная к 80-летию Победы, открылась в музейном комплексе "Памятник тысячелетия" в Пекине, передает корреспондент РИА Новости. На выставке, которая продлится с 7 по 17 августа, представлены 160 картин, объединенных общей исторической памятью о событиях Победы в Великой Отечественной войне, Второй мировой войне и победе китайского народа в войне сопротивления японской агрессии. "Хотя китайские и русские картины имеют свои уникальные черты, их объединяет стремление к красоте, любовь к жизни и глубокие размышления о сообществе с общим будущим для всего человечества", - заявил на торжественной церемонии открытии выставки заместитель начальника Евразийского департамента Китайской народной ассоциации дружбы с зарубежными странами Люй Хунвэй. Он отметил, что 80 лет назад китайский и советский народы, сильно пострадавшие от иностранной агрессии, бескорыстно помогали друг другу. "Сегодня мы собрались здесь, стремясь развивать эту драгоценную дружбу и совместно защищать с таким трудом завоеванный мир и достижения развития", - добавил Хунвэй. Секретарь партийного комитета Пекинской ассоциации дружбы с зарубежными странами Ван Юй, выступая с речью, подчеркнул, что молодые художники Китая и России, вдохновленные темой мира и дружбы, создали ряд выдающихся художественных произведений, которые выражают память о войне и стремление к миру. Советник посольства РФ в Китае Максим Чернышев в своей речи отметил, что свежий взгляд, смелые художественные эксперименты и искреннее стремление к диалогу культур делают выставку "по-настоящему уникальным событием в культурной жизни наших стран". "Культурный диалог между Россией и Китаем продолжает развиваться и обогащаться новыми формами", - добавил он. На церемонии открытия также выступили китайские артисты, исполнившие песни "Катюша" и "Подмосковные вечера" на китайском и русском языках, а детский музыкальный театр "Задумка" порадовал участников исполнением русских народных танцев.

https://ria.ru/20250508/shestvie-2015740255.html

https://ria.ru/20250509/den-pobedy-2015907089.html

китай

россия

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, пекин, в мире