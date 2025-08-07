https://ria.ru/20250807/patriot-2033834038.html

США выделят средства на техобслуживание и расширение производства Patriot

США выделят средства на техобслуживание и расширение производства Patriot

США выделят средства на техобслуживание и расширение производства Patriot

США выделят 50 миллиардов долларов на техническое обслуживание и потенциальное расширение производства зенитно-ракетных комплексов Patriot в течение следующих...

ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. США выделят 50 миллиардов долларов на техническое обслуживание и потенциальное расширение производства зенитно-ракетных комплексов Patriot в течение следующих 20 лет, следует из уведомления о закупке, с которым ознакомилось РИА Новости. На прошлой неделе Пентагон сообщил о заключении 20-летнего контракта с корпорацией RTX (ранее Raytheon Technologies) - крупнейшим в мире производителем вооружений и аэрокосмических систем. В пресс-релизе минобороны США была указана лишь общая сумма сделки, без раскрытия деталей ее структуры и наполнения. Однако анализ данных в федеральной системе госзакупок США показал, что номер контракта совпадает с ранее размещенным извещением о поставке запасных частей, оказании услуг по техническому обслуживанию, а также производстве новых систем Patriot. Это, как выяснило РИА Новости, указывает на возможность масштабного расширения производства при необходимости. Одним из первых этапов станет поставка 14 критически важных компонентов, включая специализированные печатные платы и вентиляторы охлаждения, необходимые для ежедневной эксплуатации комплексов Patriot. Контракт был заключен с RTX без проведения конкурсных процедур. В обосновании минобороны отмечается, что RTX является единственным поставщиком, способным выполнить технические требования системы и обеспечить необходимые комплектующие в установленные сроки. Основными клиентами по данному контракту станут армия США и другие структуры министерства обороны, которые полагаются на системы Patriot. Они будут непосредственно финансировать свои заказы - будь то критически важная запасная часть или полностью новая батарея - в зависимости от возникающих потребностей в течение следующих 20 лет. Новое соглашение заключено на фоне растущего спроса на системы Patriot в связи с продолжающимся военным конфликтом на Украине. Ранее анализ проекта бюджета армии США на 2026 финансовый год, проведенный РИА Новости, показал, что США потратили более 1,6 миллиарда долларов, выделенных в рамках помощи Украине, на расширение собственной военной промышленности и наращивание производства артиллерийских боеприпасов внутри страны.

Дарья Буймова

