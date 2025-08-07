https://ria.ru/20250807/pashinyan-2033977113.html

Пашиняну важнее собственное благополучие, чем судьба Армении, заявили в ГД

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Премьер-министру Армении Николу Пашиняну важнее собственное благополучие, чем судьба республики, он всегда поступал так, чтобы получить личную выгоду, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Ранее в пресс-службе армянского правительства сообщили, что Пашинян в Вашингтоне проведет двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом, а также трехстороннюю встречу с Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, "направленную на содействие миру, процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе". Газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что в ходе встречи стороны могут объявить о мирном соглашении. "Давно уже понятно, что Пашиняну важнее собственное благополучие, чем судьба Армении. Он всегда поступал и поступает так, чтобы получить личную выгоду, и наверняка обменяет сейчас армянские государственные интересы на виллу где-нибудь во Флориде", - сказал Журавлев. По словам депутата, для Трампа принципиально важно, чтобы Армения и Азербайджан заключили мирное соглашение при его участии. "Поэтому обещать Пашиняну будут золотые горы, и он с большой долей вероятности согласится", - считает парламентарий.

