Пашиняну важнее собственное благополучие, чем судьба Армении, заявили в ГД - РИА Новости, 07.08.2025
16:38 07.08.2025
Пашиняну важнее собственное благополучие, чем судьба Армении, заявили в ГД
в мире
армения
азербайджан
вашингтон (штат)
дональд трамп
никол пашинян
алексей журавлев
госдума рф
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Премьер-министру Армении Николу Пашиняну важнее собственное благополучие, чем судьба республики, он всегда поступал так, чтобы получить личную выгоду, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Ранее в пресс-службе армянского правительства сообщили, что Пашинян в Вашингтоне проведет двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом, а также трехстороннюю встречу с Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, "направленную на содействие миру, процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе". Газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что в ходе встречи стороны могут объявить о мирном соглашении. "Давно уже понятно, что Пашиняну важнее собственное благополучие, чем судьба Армении. Он всегда поступал и поступает так, чтобы получить личную выгоду, и наверняка обменяет сейчас армянские государственные интересы на виллу где-нибудь во Флориде", - сказал Журавлев. По словам депутата, для Трампа принципиально важно, чтобы Армения и Азербайджан заключили мирное соглашение при его участии. "Поэтому обещать Пашиняну будут золотые горы, и он с большой долей вероятности согласится", - считает парламентарий.
армения
азербайджан
вашингтон (штат)
в мире, армения, азербайджан, вашингтон (штат), дональд трамп, никол пашинян, алексей журавлев , госдума рф
В мире, Армения, Азербайджан, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Никол Пашинян, Алексей Журавлев , Госдума РФ
Пашиняну важнее собственное благополучие, чем судьба Армении, заявили в ГД

Депутат Журавлев: Пашиняну важнее собственное благополучие, чем судьба Армении

© Getty Images / Leon NealПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© Getty Images / Leon Neal
Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Премьер-министру Армении Николу Пашиняну важнее собственное благополучие, чем судьба республики, он всегда поступал так, чтобы получить личную выгоду, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
Ранее в пресс-службе армянского правительства сообщили, что Пашинян в Вашингтоне проведет двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом, а также трехстороннюю встречу с Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, "направленную на содействие миру, процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе". Газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что в ходе встречи стороны могут объявить о мирном соглашении.
"Давно уже понятно, что Пашиняну важнее собственное благополучие, чем судьба Армении. Он всегда поступал и поступает так, чтобы получить личную выгоду, и наверняка обменяет сейчас армянские государственные интересы на виллу где-нибудь во Флориде", - сказал Журавлев.
По словам депутата, для Трампа принципиально важно, чтобы Армения и Азербайджан заключили мирное соглашение при его участии.
"Поэтому обещать Пашиняну будут золотые горы, и он с большой долей вероятности согласится", - считает парламентарий.
В миреАрменияАзербайджанВашингтон (штат)Дональд ТрампНикол ПашинянАлексей ЖуравлевГосдума РФ
 
 
