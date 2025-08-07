https://ria.ru/20250807/pashinyan-2033977113.html
Пашиняну важнее собственное благополучие, чем судьба Армении, заявили в ГД
Пашиняну важнее собственное благополучие, чем судьба Армении, заявили в ГД - РИА Новости, 07.08.2025
Пашиняну важнее собственное благополучие, чем судьба Армении, заявили в ГД
Премьер-министру Армении Николу Пашиняну важнее собственное благополучие, чем судьба республики, он всегда поступал так, чтобы получить личную выгоду, заявил... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T16:38:00+03:00
2025-08-07T16:38:00+03:00
2025-08-07T16:38:00+03:00
в мире
армения
азербайджан
вашингтон (штат)
дональд трамп
никол пашинян
алексей журавлев
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030490315_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_624dae6065dc74ada1448c8405f9226c.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Премьер-министру Армении Николу Пашиняну важнее собственное благополучие, чем судьба республики, он всегда поступал так, чтобы получить личную выгоду, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Ранее в пресс-службе армянского правительства сообщили, что Пашинян в Вашингтоне проведет двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом, а также трехстороннюю встречу с Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, "направленную на содействие миру, процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе". Газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что в ходе встречи стороны могут объявить о мирном соглашении. "Давно уже понятно, что Пашиняну важнее собственное благополучие, чем судьба Армении. Он всегда поступал и поступает так, чтобы получить личную выгоду, и наверняка обменяет сейчас армянские государственные интересы на виллу где-нибудь во Флориде", - сказал Журавлев. По словам депутата, для Трампа принципиально важно, чтобы Армения и Азербайджан заключили мирное соглашение при его участии. "Поэтому обещать Пашиняну будут золотые горы, и он с большой долей вероятности согласится", - считает парламентарий.
https://ria.ru/20250807/pashinyan-2033908542.html
https://ria.ru/20250731/pashinyan-2032660770.html
армения
азербайджан
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030490315_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_557fc5bc2da7a8c2c575c5ecac1218b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан, вашингтон (штат), дональд трамп, никол пашинян, алексей журавлев , госдума рф
В мире, Армения, Азербайджан, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Никол Пашинян, Алексей Журавлев , Госдума РФ
Пашиняну важнее собственное благополучие, чем судьба Армении, заявили в ГД
Депутат Журавлев: Пашиняну важнее собственное благополучие, чем судьба Армении