02:40 07.08.2025
Юрист рассказал, можно ли ездить со старым ОСАГО
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. После смены водительского удостоверения управлять авто со старым ОСАГО можно, но если инспектор ГИБДД не сможет идентифицировать полис, то за это грозит штраф, рассказал РИА Новости юрист Дмитрий Славнов. "Ездить можно, никто вам не запрещает, но инспектор не может вас идентифицировать, то есть инспектор права видит на Дарью, а, соответственно, в ОСАГО там Светлана. Не может идентифицировать. Соответственно, может сказать, что страхового полиса нет. Придется связываться со страховой компанией, доказывать, что водительское было изменено", - рассказал он. Юрист уточнил, что если инспектор видит разные данные в правах и полисе и ему негде проверить изменения, то можно получить штраф. Если инспектор может проверить изменения, то все ограничится предупреждением о необходимости внести корректные данные.
2025
Оформление ОСАГО. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. После смены водительского удостоверения управлять авто со старым ОСАГО можно, но если инспектор ГИБДД не сможет идентифицировать полис, то за это грозит штраф, рассказал РИА Новости юрист Дмитрий Славнов.
"Ездить можно, никто вам не запрещает, но инспектор не может вас идентифицировать, то есть инспектор права видит на Дарью, а, соответственно, в ОСАГО там Светлана. Не может идентифицировать. Соответственно, может сказать, что страхового полиса нет. Придется связываться со страховой компанией, доказывать, что водительское было изменено", - рассказал он.
Юрист уточнил, что если инспектор видит разные данные в правах и полисе и ему негде проверить изменения, то можно получить штраф. Если инспектор может проверить изменения, то все ограничится предупреждением о необходимости внести корректные данные.
