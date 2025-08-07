https://ria.ru/20250807/osago-2033832321.html

Юрист рассказал, можно ли ездить со старым ОСАГО

Юрист рассказал, можно ли ездить со старым ОСАГО - РИА Новости, 07.08.2025

Юрист рассказал, можно ли ездить со старым ОСАГО

После смены водительского удостоверения управлять авто со старым ОСАГО можно, но если инспектор ГИБДД не сможет идентифицировать полис, то за это грозит штраф,... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T02:40:00+03:00

2025-08-07T02:40:00+03:00

2025-08-07T02:40:00+03:00

авто

дмитрий славнов

гибдд мвд рф

осаго

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991179669_0:0:2958:1663_1920x0_80_0_0_6d63c5f6139238cbb4d28c9fe723f6cf.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. После смены водительского удостоверения управлять авто со старым ОСАГО можно, но если инспектор ГИБДД не сможет идентифицировать полис, то за это грозит штраф, рассказал РИА Новости юрист Дмитрий Славнов. "Ездить можно, никто вам не запрещает, но инспектор не может вас идентифицировать, то есть инспектор права видит на Дарью, а, соответственно, в ОСАГО там Светлана. Не может идентифицировать. Соответственно, может сказать, что страхового полиса нет. Придется связываться со страховой компанией, доказывать, что водительское было изменено", - рассказал он. Юрист уточнил, что если инспектор видит разные данные в правах и полисе и ему негде проверить изменения, то можно получить штраф. Если инспектор может проверить изменения, то все ограничится предупреждением о необходимости внести корректные данные.

https://ria.ru/20250728/rossiya-2031933584.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

авто, дмитрий славнов, гибдд мвд рф, осаго