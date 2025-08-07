Рейтинг@Mail.ru
Экс-аналитик ЦРУ оценил возможность закупки оружия для Украины Европой - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:13 07.08.2025 (обновлено: 05:14 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/oruzhie-2033838998.html
Экс-аналитик ЦРУ оценил возможность закупки оружия для Украины Европой
Экс-аналитик ЦРУ оценил возможность закупки оружия для Украины Европой - РИА Новости, 07.08.2025
Экс-аналитик ЦРУ оценил возможность закупки оружия для Украины Европой
Схема, по которой Европа будет закупать у США оружие для Украины, невыполнима на практике, поскольку объем производства нужного Киеву вооружения в Соединенных... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T05:13:00+03:00
2025-08-07T05:14:00+03:00
в мире
украина
россия
европа
ларри джонсон
дональд трамп
сергей лавров
lockheed martin
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879213914_745:222:3072:1531_1920x0_80_0_0_57dae68fcc4084040094db3db9ccf997.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Схема, по которой Европа будет закупать у США оружие для Украины, невыполнима на практике, поскольку объем производства нужного Киеву вооружения в Соединенных Штатах крайне ограничен, такое мнение выразил в разговоре с РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. "Это просто план на бумаге, ничего существенного за ним нет. Готового вооружения у Штатов не будет. Да, заказ сделать можно, но надо будет ждать. Те же ракеты для систем Patriot - компания Lockheed Martin производит только 550 или 700 в год, я две такие оценки слышал. Если учесть, что батарея Patriot выпустит, скажем, четыре ракеты против одного дрона "Герань", а Россия запускает, например, 500 дронов, то нужно потенциально 2000 ракет. Lockheed Martin столько выпустили бы за три года", - считает собеседник. По его оценке, план по покупке американского вооружения для Киева - самообман, на деле он невыполним. Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Соединенные Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать в себя батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне настаивают, чтобы Германия закупила вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие государства уже отказались от участия в инициативе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250806/zapad-2033802248.html
https://ria.ru/20250805/nato-2033375920.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879213914_590:0:3072:1862_1920x0_80_0_0_aad031c13d1dde87fd26f5ffa154c98e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, европа, ларри джонсон, дональд трамп, сергей лавров, lockheed martin , центральное разведывательное управление (цру), нато
В мире, Украина, Россия, Европа, Ларри Джонсон, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Lockheed Martin , Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
Экс-аналитик ЦРУ оценил возможность закупки оружия для Украины Европой

Экс-аналитик Джонсон считает, что закупка оружия у США для Украины нереальна

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Дувр, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Дувр, США - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Дувр, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Схема, по которой Европа будет закупать у США оружие для Украины, невыполнима на практике, поскольку объем производства нужного Киеву вооружения в Соединенных Штатах крайне ограничен, такое мнение выразил в разговоре с РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Это просто план на бумаге, ничего существенного за ним нет. Готового вооружения у Штатов не будет. Да, заказ сделать можно, но надо будет ждать. Те же ракеты для систем Patriot - компания Lockheed Martin производит только 550 или 700 в год, я две такие оценки слышал. Если учесть, что батарея Patriot выпустит, скажем, четыре ракеты против одного дрона "Герань", а Россия запускает, например, 500 дронов, то нужно потенциально 2000 ракет. Lockheed Martin столько выпустили бы за три года", - считает собеседник.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
В Раде назвали западное оружие металлоломом
6 августа, 19:49
По его оценке, план по покупке американского вооружения для Киева - самообман, на деле он невыполним.
Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Соединенные Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать в себя батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне настаивают, чтобы Германия закупила вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие государства уже отказались от участия в инициативе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Постпред США при НАТО рассказал о лимите поставок оружия Украине
5 августа, 02:38
 
В миреУкраинаРоссияЕвропаЛарри ДжонсонДональд ТрампСергей ЛавровLockheed MartinЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала