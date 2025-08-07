https://ria.ru/20250807/oruzhie-2033838998.html

Экс-аналитик ЦРУ оценил возможность закупки оружия для Украины Европой

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Схема, по которой Европа будет закупать у США оружие для Украины, невыполнима на практике, поскольку объем производства нужного Киеву вооружения в Соединенных Штатах крайне ограничен, такое мнение выразил в разговоре с РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. "Это просто план на бумаге, ничего существенного за ним нет. Готового вооружения у Штатов не будет. Да, заказ сделать можно, но надо будет ждать. Те же ракеты для систем Patriot - компания Lockheed Martin производит только 550 или 700 в год, я две такие оценки слышал. Если учесть, что батарея Patriot выпустит, скажем, четыре ракеты против одного дрона "Герань", а Россия запускает, например, 500 дронов, то нужно потенциально 2000 ракет. Lockheed Martin столько выпустили бы за три года", - считает собеседник. По его оценке, план по покупке американского вооружения для Киева - самообман, на деле он невыполним. Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Соединенные Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать в себя батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне настаивают, чтобы Германия закупила вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие государства уже отказались от участия в инициативе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

