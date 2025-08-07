https://ria.ru/20250807/oon-2034031939.html
ООН призвала все группы к сотрудничеству ради верховенства закона в БиГ
ООН, 7 авг – РИА Новости. ООН в свете ситуации вокруг президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика призывает "все группы" сотрудничать ради обеспечении верховенства закона, сообщил заместитель представителя генсека Всемирной Организации Фархан Хак в ответ на вопрос РИА Новости. ЦИК БиГ на заседании в среду принял решение об отзыве мандата президента у Додика. Решение ЦИК было единогласным и вступит в силу через 1-2 месяца, когда пройдет срок обжалования. "Мы просто хотели бы призвать все группы сотрудничать ради обеспечения верховенства закона в стране", – сказал Хак в ходе брифинга для журналистов. Позднее в четверг, 7 августа, СБ ООН по запросу РФ соберется на закрытые консультации в том числе для обсуждения ситуации с Додиком.
