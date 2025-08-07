Рейтинг@Mail.ru
ООН призвала все группы к сотрудничеству ради верховенства закона в БиГ - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:17 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/oon-2034031939.html
ООН призвала все группы к сотрудничеству ради верховенства закона в БиГ
ООН призвала все группы к сотрудничеству ради верховенства закона в БиГ - РИА Новости, 07.08.2025
ООН призвала все группы к сотрудничеству ради верховенства закона в БиГ
ООН в свете ситуации вокруг президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика призывает "все группы" сотрудничать ради обеспечении... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T21:17:00+03:00
2025-08-07T21:17:00+03:00
в мире
россия
милорад додик
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000557327_0:17:3072:1744_1920x0_80_0_0_341a0ed071ea8d2327262c3f38449610.jpg
ООН, 7 авг – РИА Новости. ООН в свете ситуации вокруг президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика призывает "все группы" сотрудничать ради обеспечении верховенства закона, сообщил заместитель представителя генсека Всемирной Организации Фархан Хак в ответ на вопрос РИА Новости. ЦИК БиГ на заседании в среду принял решение об отзыве мандата президента у Додика. Решение ЦИК было единогласным и вступит в силу через 1-2 месяца, когда пройдет срок обжалования. "Мы просто хотели бы призвать все группы сотрудничать ради обеспечения верховенства закона в стране", – сказал Хак в ходе брифинга для журналистов. Позднее в четверг, 7 августа, СБ ООН по запросу РФ соберется на закрытые консультации в том числе для обсуждения ситуации с Додиком.
https://ria.ru/20250807/dodik-2033969186.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000557327_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_274cc1618e0cb6ad6de80ceeea2c0adc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, милорад додик, оон
В мире, Россия, Милорад Додик, ООН
ООН призвала все группы к сотрудничеству ради верховенства закона в БиГ

В ООН призвали все группы сотрудничать ради верховенства закона в БиГ

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 7 авг – РИА Новости. ООН в свете ситуации вокруг президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика призывает "все группы" сотрудничать ради обеспечении верховенства закона, сообщил заместитель представителя генсека Всемирной Организации Фархан Хак в ответ на вопрос РИА Новости.
ЦИК БиГ на заседании в среду принял решение об отзыве мандата президента у Додика. Решение ЦИК было единогласным и вступит в силу через 1-2 месяца, когда пройдет срок обжалования.
"Мы просто хотели бы призвать все группы сотрудничать ради обеспечения верховенства закона в стране", – сказал Хак в ходе брифинга для журналистов.
Позднее в четверг, 7 августа, СБ ООН по запросу РФ соберется на закрытые консультации в том числе для обсуждения ситуации с Додиком.
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Российское посольство в БиГ прокомментировало приговор Додику
Вчера, 16:15
 
В миреРоссияМилорад ДодикООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала