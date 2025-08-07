Совбез ООН рассмотрит ситуацию с уголовным преследованием Гуцул
Совбез ООН по инициативе России рассмотрит в четверг ситуацию вокруг Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 7 авг — РИА Новости. Совет Безопасности ООН сегодня по запросу России в закрытом формате рассмотрит, среди прочего, ситуацию вокруг главы Гагаузии Евгении Гуцул, сообщил первый зампостпреда Москвы при Всемирной организации Дмитрий Полянский.
«
"Сегодня по инициативе России СБ ООН в закрытом формате рассмотрит два вопроса: ситуацию вокруг преследований в БиГ Милорада Додика и в Молдавии — Евгении Гуцул", — написал дипломат в Telegram-канале.
Сегодня в председательствующей в августе в Совбезе миссии Панамы при ООН сообщили РИА Новости, что по запросу России СБ проведет закрытые консультации в связи с ситуацией вокруг президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика. Они запланированы на 22:00 мск (15:00 в Нью-Йорке).
Преследование Евгении Гуцул
Главу Гагаузии арестовали 25 марта. По версии обвинения, с 2019-го по 2022 год она якобы получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии "Шор" на выборах в автономии в 2023-м.
Башкан должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения, избрав домашний арест на 30 суток. Затем его не раз продлевали.
Защита на протяжении всего процесса настаивала на непричастности Гуцул к финансовым нарушениям и называла дело политически мотивированным в преддверии парламентских выборов, назначенных на 28 сентября.
Во вторник районный суд Кишинева приговорил Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с политика 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор". Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита намерена обжаловать решение в Апелляционной палате в течение 15 дней.