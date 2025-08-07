https://ria.ru/20250807/ochered-2033865097.html
Более трех тысяч машин стоят в очереди у Крымского моста
Более трех тысяч машин стоят в очереди у Крымского моста - РИА Новости, 07.08.2025
Более трех тысяч машин стоят в очереди у Крымского моста
В очереди у Крымского моста с обеих сторон после открытия движения находится около 3,5 тысяч машин, большинство ждут проезда на полуостров, сообщается в... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T10:17:00+03:00
2025-08-07T10:17:00+03:00
2025-08-07T10:17:00+03:00
авто
тамань (станица)
керчь
республика крым
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882583590_0:225:3242:2048_1920x0_80_0_0_e762ab6a78e742dbdb9b1db0f012576a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости. В очереди у Крымского моста с обеих сторон после открытия движения находится около 3,5 тысяч машин, большинство ждут проезда на полуостров, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе. Крымский мост в первый раз перекрывался с 2.08 до 7.45 мск, а второй раз с 8.22 до 9.37 мск в четверг. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 2400 транспортных средств. Время ожидания более пяти часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1050 транспортных средств. Время ожидания более трех часов", - сообщили в инфоцентре. Большие очереди, в основном в дневное время, перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда. Проезд разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или паромами через Керченский пролив.
https://ria.ru/20250805/gosduma-2033386267.html
тамань (станица)
керчь
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882583590_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_782ac28581373b9ceb3c817a3d22575f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, тамань (станица), керчь, республика крым, общество
Авто, Тамань (станица), Керчь, Республика Крым, Общество
Более трех тысяч машин стоят в очереди у Крымского моста
Около 3,5 тысяч машин стоят в очереди у Крымского моста