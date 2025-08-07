https://ria.ru/20250807/ochered-2033865097.html

Более трех тысяч машин стоят в очереди у Крымского моста

07.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости. В очереди у Крымского моста с обеих сторон после открытия движения находится около 3,5 тысяч машин, большинство ждут проезда на полуостров, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе. Крымский мост в первый раз перекрывался с 2.08 до 7.45 мск, а второй раз с 8.22 до 9.37 мск в четверг. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 2400 транспортных средств. Время ожидания более пяти часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1050 транспортных средств. Время ожидания более трех часов", - сообщили в инфоцентре. Большие очереди, в основном в дневное время, перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда. Проезд разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или паромами через Керченский пролив.

