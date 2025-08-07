Рейтинг@Mail.ru
12:31 07.08.2025 (обновлено: 16:19 07.08.2025)
В Молдавии проходят обыски у членов оппозиционного блока "Победа"
В Молдавии проходят обыски у членов оппозиционного блока "Победа"
КИШИНЕВ, 7 авг — РИА Новости. В Молдавии проходят обыски у членов оппозиционного блока "Победа" по обвинению во вмешательстве в выборы в парламент, сообщил РИА Новости лидер политформирования Илан Шор."Действия псов режима Майи Санду ничем не отличаются от гестаповских методов. Они позволяют себе беззаконно врываться в дома граждан, кошмарить нашу команду. Прямо сейчас обыски и задержания происходят на севере страны и в Кишиневе. Силовики переворачивают офисы и дома вверх дном только по одному бредовому подозрению во "вмешательстве в выборы 2025 года", которых, как вы понимаете, еще не было", — сказал он.Политик назвал его лишь предлогом для преследования оппозиции."Обыски — это продолжение практики репрессий и запугивания всех, кто отказывается поддерживать этих мерзавцев", — подчеркнул Шор.В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.
КИШИНЕВ, 7 авг — РИА Новости. В Молдавии проходят обыски у членов оппозиционного блока "Победа" по обвинению во вмешательстве в выборы в парламент, сообщил РИА Новости лидер политформирования Илан Шор.
"Действия псов режима Майи Санду ничем не отличаются от гестаповских методов. Они позволяют себе беззаконно врываться в дома граждан, кошмарить нашу команду. Прямо сейчас обыски и задержания происходят на севере страны и в Кишиневе. Силовики переворачивают офисы и дома вверх дном только по одному бредовому подозрению во "вмешательстве в выборы 2025 года", которых, как вы понимаете, еще не было", — сказал он.
В четверг в генеральном инспекторате полиции Молдавии заявили, что в разных населенных пунктах страны ведутся 78 обысков в рамках расследования дела об электоральной коррупции.

Политик назвал его лишь предлогом для преследования оппозиции.
"Обыски — это продолжение практики репрессий и запугивания всех, кто отказывается поддерживать этих мерзавцев", — подчеркнул Шор.

В июле ЦИК Молдавии отказал в регистрации для участия в выборах блоку "Победа". Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства". Объединение обжаловало это решение, но на днях Высшая судебная палата страны оставила его в силе. Представители политформирования планируют обратиться в международные инстанции, включая Европейский суд по правам человека.

В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.
