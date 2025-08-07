https://ria.ru/20250807/obstrely-2033825351.html
Украинские войска 11 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 11 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 07.08.2025
Украинские войска 11 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 11 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 13 боеприпасов, сообщает управление администрации главы и правительства... РИА Новости, 07.08.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
донецкая народная республика
ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска 11 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 13 боеприпасов, сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Одиннадцать фактов вооруженной атаки ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Одиннадцать вооруженных атак - на горловском направлении. Всего выпущено 13 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении управления. По данным управления, в результате обстрела пострадали шесть мирных жителей. За предыдущие сутки было зафиксировано 16 обстрелов.
украина
донецкая народная республика
Украинские войска 11 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
