Президент ОАЭ рассказал об объеме торговли с Россией
13:49 07.08.2025 (обновлено: 15:15 07.08.2025)
Президент ОАЭ рассказал об объеме торговли с Россией
Товарооборот РФ и ОАЭ достиг 11,5 миллиардов долларов, в Абу-Даби хотят удвоения этого показателя в ближайшие пять лет, заявил президент ОАЭ Мухаммед бен Заид... РИА Новости, 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Товарооборот РФ и ОАЭ достиг 11,5 миллиардов долларов, в Абу-Даби хотят удвоения этого показателя в ближайшие пять лет, заявил президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян."Торговый оборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами достиг 11,5 миллиардов долларов. Также есть товарооборот между нами и странами Евразии, который достиг 30 миллиардов. Мы хотели бы, чтобы в ближайшие пять лет эта цифра удвоилась как в отношении прямых отношений между нашими странами, так и отношений со странами Евразии", - сказал он в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Товарооборот РФ и ОАЭ достиг 11,5 миллиардов долларов, в Абу-Даби хотят удвоения этого показателя в ближайшие пять лет, заявил президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.
"Торговый оборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами достиг 11,5 миллиардов долларов. Также есть товарооборот между нами и странами Евразии, который достиг 30 миллиардов. Мы хотели бы, чтобы в ближайшие пять лет эта цифра удвоилась как в отношении прямых отношений между нашими странами, так и отношений со странами Евразии", - сказал он в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
