https://ria.ru/20250807/obem-2033877240.html

В Кремле рассказали о товарообороте между Россией и ОАЭ в 2024 году

В Кремле рассказали о товарообороте между Россией и ОАЭ в 2024 году - РИА Новости, 07.08.2025

В Кремле рассказали о товарообороте между Россией и ОАЭ в 2024 году

Объем взаимной торговли между Россией и ОАЭ в 2024 году составил 9 миллиардов долларов, сообщается в материалах ко встрече президента России Владимира Путина и... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T11:17:00+03:00

2025-08-07T11:17:00+03:00

2025-08-07T11:17:00+03:00

экономика

оаэ

россия

москва

владимир путин

мухаммед бен заид аль нахайян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149457/07/1494570727_0:192:2962:1858_1920x0_80_0_0_afbf9467c287096e7649130166019950.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Объем взаимной торговли между Россией и ОАЭ в 2024 году составил 9 миллиардов долларов, сообщается в материалах ко встрече президента России Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна от пресс-службы Кремля. "В 2024 году товарооборот между странами составил 9 миллиардов долларов (в 2023 году – 10,2 миллиарда долларов)", - говорится в справочных материалах. Путин в четверг проведет в Москве переговоры с президентом ОАЭ. Как сообщили накануне в Кремле, лидеры обсудят развитие двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20250807/diplomatiya-2033829836.html

оаэ

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, оаэ, россия, москва, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян