В Кремле рассказали о товарообороте между Россией и ОАЭ в 2024 году
В Кремле рассказали о товарообороте между Россией и ОАЭ в 2024 году
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Объем взаимной торговли между Россией и ОАЭ в 2024 году составил 9 миллиардов долларов, сообщается в материалах ко встрече президента России Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна от пресс-службы Кремля. "В 2024 году товарооборот между странами составил 9 миллиардов долларов (в 2023 году – 10,2 миллиарда долларов)", - говорится в справочных материалах. Путин в четверг проведет в Москве переговоры с президентом ОАЭ. Как сообщили накануне в Кремле, лидеры обсудят развитие двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке.
