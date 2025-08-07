Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали о товарообороте между Россией и ОАЭ в 2024 году - РИА Новости, 07.08.2025
11:17 07.08.2025
В Кремле рассказали о товарообороте между Россией и ОАЭ в 2024 году
В Кремле рассказали о товарообороте между Россией и ОАЭ в 2024 году
экономика
оаэ
россия
москва
владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Объем взаимной торговли между Россией и ОАЭ в 2024 году составил 9 миллиардов долларов, сообщается в материалах ко встрече президента России Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна от пресс-службы Кремля. "В 2024 году товарооборот между странами составил 9 миллиардов долларов (в 2023 году – 10,2 миллиарда долларов)", - говорится в справочных материалах. Путин в четверг проведет в Москве переговоры с президентом ОАЭ. Как сообщили накануне в Кремле, лидеры обсудят развитие двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке.
экономика, оаэ, россия, москва, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян
Экономика, ОАЭ, Россия, Москва, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкФлаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) на территории посольства в РФ в Москве
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) на территории посольства в РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Объем взаимной торговли между Россией и ОАЭ в 2024 году составил 9 миллиардов долларов, сообщается в материалах ко встрече президента России Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна от пресс-службы Кремля.
"В 2024 году товарооборот между странами составил 9 миллиардов долларов (в 2023 году – 10,2 миллиарда долларов)", - говорится в справочных материалах.
Путин в четверг проведет в Москве переговоры с президентом ОАЭ. Как сообщили накануне в Кремле, лидеры обсудят развитие двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке.
Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Межгосударственные отношения России и ОАЭ
