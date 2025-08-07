Рейтинг@Mail.ru
Президент ОАЭ рассказал о встрече с Путиным
20:44 07.08.2025 (обновлено: 23:23 07.08.2025)
Президент ОАЭ рассказал о встрече с Путиным
ДУБАЙ, 7 авг — РИА Новости. Глава ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на русском языке в своем аккаунте в соцсети Х прокомментировал встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве. "Сегодня я встретился с президентом Владимиром Путиным в Москве, где мы обсудили стратегическое партнерство между ОАЭ и Россией и возможности его развития на благо наших стран", — написал он.Президент ОАЭ добавил, что Абу-Даби привержен стремлению укреплять международное сотрудничество для преодоления глобальных вызовов и достижения мира, стабильности и процветания на всемирном и региональном уровне на благо всех государств и народов. Российский лидер сегодня назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с американским коллегой Дональдом Трампом для обсуждения путей урегулирования конфликта на Украине.
Президент ОАЭ рассказал о встрече с Путиным

ДУБАЙ, 7 авг — РИА Новости. Глава ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на русском языке в своем аккаунте в соцсети Х прокомментировал встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
"Сегодня я встретился с президентом Владимиром Путиным в Москве, где мы обсудили стратегическое партнерство между ОАЭ и Россией и возможности его развития на благо наших стран", — написал он.
Президент ОАЭ добавил, что Абу-Даби привержен стремлению укреплять международное сотрудничество для преодоления глобальных вызовов и достижения мира, стабильности и процветания на всемирном и региональном уровне на благо всех государств и народов.
Российский лидер сегодня назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с американским коллегой Дональдом Трампом для обсуждения путей урегулирования конфликта на Украине.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Глава РФПИ прокомментировал встречу президентов России и ОАЭ
