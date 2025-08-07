https://ria.ru/20250807/oae-2034028589.html
Президент ОАЭ рассказал о встрече с Путиным
Президент ОАЭ рассказал о встрече с Путиным - РИА Новости, 07.08.2025
Президент ОАЭ рассказал о встрече с Путиным
Глава ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на русском языке в своем аккаунте в соцсети Х прокомментировал встречу с президентом России Владимиром Путиным в... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T20:44:00+03:00
2025-08-07T20:44:00+03:00
2025-08-07T23:23:00+03:00
в мире
оаэ
россия
москва
владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033987455_0:0:3318:1866_1920x0_80_0_0_07c48592676f54d161f3c5640503155a.jpg
ДУБАЙ, 7 авг — РИА Новости. Глава ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на русском языке в своем аккаунте в соцсети Х прокомментировал встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве. "Сегодня я встретился с президентом Владимиром Путиным в Москве, где мы обсудили стратегическое партнерство между ОАЭ и Россией и возможности его развития на благо наших стран", — написал он.Президент ОАЭ добавил, что Абу-Даби привержен стремлению укреплять международное сотрудничество для преодоления глобальных вызовов и достижения мира, стабильности и процветания на всемирном и региональном уровне на благо всех государств и народов. Российский лидер сегодня назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с американским коллегой Дональдом Трампом для обсуждения путей урегулирования конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250807/putin-2033962133.html
оаэ
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033987455_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_621f719553e422352e845525a666a0d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оаэ, россия, москва, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян
В мире, ОАЭ, Россия, Москва, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Президент ОАЭ рассказал о встрече с Путиным
Президент ОАЭ на русском языке прокомментировал в соцсети X встречу с Путиным