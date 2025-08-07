https://ria.ru/20250807/oae-2034019420.html
Президент ОАЭ заявил о готовности содействовать обмену пленными
Президент ОАЭ заявил о готовности содействовать обмену пленными - РИА Новости, 07.08.2025
Президент ОАЭ заявил о готовности содействовать обмену пленными
Президент ОАЭ Мохаммед бен Заид Аль Нахайян заявил о готовности Эмиратов приложить дополнительные усилия для содействия обменам пленными между Россией и... РИА Новости, 07.08.2025
БЕЙРУТ, 7 авг - РИА Новости. Президент ОАЭ Мохаммед бен Заид Аль Нахайян заявил о готовности Эмиратов приложить дополнительные усилия для содействия обменам пленными между Россией и Украиной, информирует эмиратское государственное агентство WAM. Сообщается, что президент ОАЭ в четверг в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным отметил процесс обмена пленными между Россией и Украиной, проходящий при посреднических усилиях ОАЭ. "Он (Аль Нахайян – ред.) подтвердил готовность ОАЭ приложить любые дополнительные усилия в этом гуманитарном вопросе", - пишет агентство.
Президент ОАЭ заявил о готовности содействовать обмену пленными
ОАЭ готовы содействовать обмену пленными между Россией и Украиной