Президент ОАЭ заявил о готовности содействовать обмену пленными

Президент ОАЭ Мохаммед бен Заид Аль Нахайян заявил о готовности Эмиратов приложить дополнительные усилия для содействия обменам пленными между Россией и... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T19:26:00+03:00

в мире

оаэ

россия

украина

владимир путин

БЕЙРУТ, 7 авг - РИА Новости. Президент ОАЭ Мохаммед бен Заид Аль Нахайян заявил о готовности Эмиратов приложить дополнительные усилия для содействия обменам пленными между Россией и Украиной, информирует эмиратское государственное агентство WAM. Сообщается, что президент ОАЭ в четверг в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным отметил процесс обмена пленными между Россией и Украиной, проходящий при посреднических усилиях ОАЭ. "Он (Аль Нахайян – ред.) подтвердил готовность ОАЭ приложить любые дополнительные усилия в этом гуманитарном вопросе", - пишет агентство.

оаэ

россия

украина

2025

в мире, оаэ, россия, украина, владимир путин