Президент ОАЭ заявил о готовности содействовать обмену пленными - РИА Новости, 07.08.2025
19:26 07.08.2025
Президент ОАЭ заявил о готовности содействовать обмену пленными
в мире
оаэ
россия
украина
владимир путин
БЕЙРУТ, 7 авг - РИА Новости. Президент ОАЭ Мохаммед бен Заид Аль Нахайян заявил о готовности Эмиратов приложить дополнительные усилия для содействия обменам пленными между Россией и Украиной, информирует эмиратское государственное агентство WAM. Сообщается, что президент ОАЭ в четверг в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным отметил процесс обмена пленными между Россией и Украиной, проходящий при посреднических усилиях ОАЭ. "Он (Аль Нахайян – ред.) подтвердил готовность ОАЭ приложить любые дополнительные усилия в этом гуманитарном вопросе", - пишет агентство.
оаэ
россия
украина
в мире, оаэ, россия, украина, владимир путин
В мире, ОАЭ, Россия, Украина, Владимир Путин
БЕЙРУТ, 7 авг - РИА Новости. Президент ОАЭ Мохаммед бен Заид Аль Нахайян заявил о готовности Эмиратов приложить дополнительные усилия для содействия обменам пленными между Россией и Украиной, информирует эмиратское государственное агентство WAM.
Сообщается, что президент ОАЭ в четверг в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным отметил процесс обмена пленными между Россией и Украиной, проходящий при посреднических усилиях ОАЭ. "Он (Аль Нахайян – ред.) подтвердил готовность ОАЭ приложить любые дополнительные усилия в этом гуманитарном вопросе", - пишет агентство.
Путин назвал президента ОАЭ одним из друзей России
В миреОАЭРоссияУкраинаВладимир Путин
 
 
