Президент ОАЭ поблагодарил Путина за гостеприимство - РИА Новости, 07.08.2025
13:50 07.08.2025 (обновлено: 15:18 07.08.2025)
Президент ОАЭ поблагодарил Путина за гостеприимство
Президент ОАЭ поблагодарил Путина за гостеприимство - РИА Новости, 07.08.2025
Президент ОАЭ поблагодарил Путина за гостеприимство
Объединенные Арабские Эмираты всегда стремятся "укреплять мосты" с Россией, заявил президент Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. РИА Новости, 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты всегда стремятся "укреплять мосты" с Россией, заявил президент Мухаммед бен Заид Аль Нахайян."Господин президент, сопровождающая меня делегация, мы всегда стремимся укреплять мосты между нашими странами", - сказал он на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.Лидер ОАЭ также поблагодарил Путина за гостеприимство и выразил надежду, что его визит "принесет положительные и радостные результаты для российского и эмиратского народов".Президент ОАЭ находится в России с официальным визитом. Переговоры на высшем уровне проходят в четверг в Кремле. Как ожидается, стороны обсудят состояние и перспективы развития российско-эмиратского сотрудничества. Кроме того, лидеры намерены рассмотреть актуальные вопросы международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке.Путин отмечал, что поддерживает постоянный контакт с президентом ОАЭ. С начала года они уже трижды общались по телефону - в марте, мае и июне.Предыдущий визит президента ОАЭ в Россию состоялся менее года назад. Помимо официальных переговоров лидеры тогда общались и в неформальной обстановке - Путин принимал гостя в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво. До этого президенты встречались в декабре 2023 года во время рабочего визита Путина в ОАЭ.
Президент ОАЭ поблагодарил Путина за гостеприимство

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил о стремлении ОАЭ укреплять мосты с РФ

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты всегда стремятся "укреплять мосты" с Россией, заявил президент Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.
"Господин президент, сопровождающая меня делегация, мы всегда стремимся укреплять мосты между нашими странами", - сказал он на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.
Лидер ОАЭ также поблагодарил Путина за гостеприимство и выразил надежду, что его визит "принесет положительные и радостные результаты для российского и эмиратского народов".
Президент ОАЭ находится в России с официальным визитом. Переговоры на высшем уровне проходят в четверг в Кремле. Как ожидается, стороны обсудят состояние и перспективы развития российско-эмиратского сотрудничества. Кроме того, лидеры намерены рассмотреть актуальные вопросы международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке.
Путин отмечал, что поддерживает постоянный контакт с президентом ОАЭ. С начала года они уже трижды общались по телефону - в марте, мае и июне.
Предыдущий визит президента ОАЭ в Россию состоялся менее года назад. Помимо официальных переговоров лидеры тогда общались и в неформальной обстановке - Путин принимал гостя в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво. До этого президенты встречались в декабре 2023 года во время рабочего визита Путина в ОАЭ.
Россия придает особое значение отношениям с ОАЭ, заявил Путин
