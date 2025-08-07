https://ria.ru/20250807/oae-2033919578.html

Президент ОАЭ поблагодарил Путина за гостеприимство

Президент ОАЭ поблагодарил Путина за гостеприимство - РИА Новости, 07.08.2025

Президент ОАЭ поблагодарил Путина за гостеприимство

Объединенные Арабские Эмираты всегда стремятся "укреплять мосты" с Россией, заявил президент Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T13:50:00+03:00

2025-08-07T13:50:00+03:00

2025-08-07T15:18:00+03:00

оаэ

владимир путин

мухаммед бен заид аль нахайян

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033944649_0:155:3182:1945_1920x0_80_0_0_c2ab43f3637ed5af6ed45ab4207b24bf.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты всегда стремятся "укреплять мосты" с Россией, заявил президент Мухаммед бен Заид Аль Нахайян."Господин президент, сопровождающая меня делегация, мы всегда стремимся укреплять мосты между нашими странами", - сказал он на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.Лидер ОАЭ также поблагодарил Путина за гостеприимство и выразил надежду, что его визит "принесет положительные и радостные результаты для российского и эмиратского народов".Президент ОАЭ находится в России с официальным визитом. Переговоры на высшем уровне проходят в четверг в Кремле. Как ожидается, стороны обсудят состояние и перспективы развития российско-эмиратского сотрудничества. Кроме того, лидеры намерены рассмотреть актуальные вопросы международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке.Путин отмечал, что поддерживает постоянный контакт с президентом ОАЭ. С начала года они уже трижды общались по телефону - в марте, мае и июне.Предыдущий визит президента ОАЭ в Россию состоялся менее года назад. Помимо официальных переговоров лидеры тогда общались и в неформальной обстановке - Путин принимал гостя в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво. До этого президенты встречались в декабре 2023 года во время рабочего визита Путина в ОАЭ.

https://ria.ru/20250807/putin-2033917143.html

оаэ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оаэ, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян, россия