Рейтинг@Mail.ru
Прибытие президента ОАЭ в Москву. Прямая трансляция - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:19 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/oae-2033884898.html
Прибытие президента ОАЭ в Москву. Прямая трансляция
Прибытие президента ОАЭ в Москву. Прямая трансляция - РИА Новости, 07.08.2025
Прибытие президента ОАЭ в Москву. Прямая трансляция
Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Москву на переговоры с главой России Владимиром Путиным. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T12:19:00+03:00
2025-08-07T12:19:00+03:00
москва
оаэ
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033907904_0:166:3124:1923_1920x0_80_0_0_cb933f8f6463b02f64e7a7500f89341d.jpg
Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Москву на переговоры с главой России Владимиром Путиным.
москва
оаэ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Прибытие президента ОАЭ в Москву
Прибытие президента ОАЭ в Москву
2025-08-07T12:19
true
PT24M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033907904_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_83a7bcea0c7af8ea37bda898433d5657.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, оаэ, россия, видео
Москва, ОАЭ, Россия
Прибытие президента ОАЭ в Москву. Прямая трансляция
Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Москву на переговоры с главой России Владимиром Путиным.
2025-08-07T12:19
true
PT24M52S

Прибытие президента ОАЭ в Москву. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Дзен
Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Москву на переговоры с главой России Владимиром Путиным.
 
МоскваОАЭРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала