В Кремле рассказали о развитии отношений России и ОАЭ

В Кремле рассказали о развитии отношений России и ОАЭ - РИА Новости, 07.08.2025

В Кремле рассказали о развитии отношений России и ОАЭ

Отношения России и Объединенных Арабских Эмиратов развиваются динамично, говорится в материалах к переговорам президента РФ Владимира Путина и президента ОАЭ

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Отношения России и Объединенных Арабских Эмиратов развиваются динамично, говорится в материалах к переговорам президента РФ Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Президент ОАЭ в четверг посетит Россию с официальным визитом, в этот день состоятся переговоры на высшем уровне. "Российско-эмиратские отношения динамично развиваются", - указано в материалах к переговорам, предоставленных пресс-службой Кремля. Отмечено, что Аль Нахайян неоднократно посещал Россию. С 2022 года в качестве президента ОАЭ он побывал в стране четыре раза: в октябре 2022 года, в июне 2023 года и дважды в октябре 2024 года – он был в Москве с официальным визитом 20-21 октября, а несколько дней спустя посетил Казань для участия в саммите БРИКС. Также осуществляются регулярные телефонные контакты лидеров, в 2025 году состоялось три телефонных разговора - в марте, мае и июне.

