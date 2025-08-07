Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали о развитии отношений России и ОАЭ
11:32 07.08.2025
В Кремле рассказали о развитии отношений России и ОАЭ
В Кремле рассказали о развитии отношений России и ОАЭ - РИА Новости, 07.08.2025
В Кремле рассказали о развитии отношений России и ОАЭ
Отношения России и Объединенных Арабских Эмиратов развиваются динамично, говорится в материалах к переговорам президента РФ Владимира Путина и президента ОАЭ... РИА Новости, 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости.
В Кремле рассказали о развитии отношений России и ОАЭ

Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Отношения России и Объединенных Арабских Эмиратов развиваются динамично, говорится в материалах к переговорам президента РФ Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.
Президент ОАЭ в четверг посетит Россию с официальным визитом, в этот день состоятся переговоры на высшем уровне.
"Российско-эмиратские отношения динамично развиваются", - указано в материалах к переговорам, предоставленных пресс-службой Кремля.
Отмечено, что Аль Нахайян неоднократно посещал Россию. С 2022 года в качестве президента ОАЭ он побывал в стране четыре раза: в октябре 2022 года, в июне 2023 года и дважды в октябре 2024 года – он был в Москве с официальным визитом 20-21 октября, а несколько дней спустя посетил Казань для участия в саммите БРИКС. Также осуществляются регулярные телефонные контакты лидеров, в 2025 году состоялось три телефонных разговора - в марте, мае и июне.
Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Межгосударственные отношения России и ОАЭ
