https://ria.ru/20250807/oae-2033880623.html
В Кремле рассказали о развитии отношений России и ОАЭ
В Кремле рассказали о развитии отношений России и ОАЭ - РИА Новости, 07.08.2025
В Кремле рассказали о развитии отношений России и ОАЭ
Отношения России и Объединенных Арабских Эмиратов развиваются динамично, говорится в материалах к переговорам президента РФ Владимира Путина и президента ОАЭ... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T11:32:00+03:00
2025-08-07T11:32:00+03:00
2025-08-07T11:32:00+03:00
в мире
россия
оаэ
москва
мухаммед бен заид аль нахайян
владимир путин
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914165121_0:192:3071:1919_1920x0_80_0_0_48d309c0660363cd4a5d3d449e93f076.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Отношения России и Объединенных Арабских Эмиратов развиваются динамично, говорится в материалах к переговорам президента РФ Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Президент ОАЭ в четверг посетит Россию с официальным визитом, в этот день состоятся переговоры на высшем уровне. "Российско-эмиратские отношения динамично развиваются", - указано в материалах к переговорам, предоставленных пресс-службой Кремля. Отмечено, что Аль Нахайян неоднократно посещал Россию. С 2022 года в качестве президента ОАЭ он побывал в стране четыре раза: в октябре 2022 года, в июне 2023 года и дважды в октябре 2024 года – он был в Москве с официальным визитом 20-21 октября, а несколько дней спустя посетил Казань для участия в саммите БРИКС. Также осуществляются регулярные телефонные контакты лидеров, в 2025 году состоялось три телефонных разговора - в марте, мае и июне.
https://ria.ru/20250807/diplomatiya-2033829836.html
россия
оаэ
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914165121_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_a1662c01f6dc2ad255ca432f16bdede3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, оаэ, москва, мухаммед бен заид аль нахайян, владимир путин, брикс
В мире, Россия, ОАЭ, Москва, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Владимир Путин, БРИКС
В Кремле рассказали о развитии отношений России и ОАЭ
Кремль: отношения России и ОАЭ развиваются динамично