В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
04:34 07.08.2025 (обновлено: 04:39 07.08.2025)
В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров
В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Атаку безэкипажных катеров отражают в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале.Ранее он предупреждал об опасности атаки безэкипажных катеров."В Новороссийске по береговой линии звучит сирена - сигнал "Внимание всем". Идет отражение атаки безэкипажных катеров (БЭК)", - написал Кравченко.
Специальная военная операция на Украине, Новороссийск, Безопасность

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Атаку безэкипажных катеров отражают в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале.
Ранее он предупреждал об опасности атаки безэкипажных катеров.
"В Новороссийске по береговой линии звучит сирена - сигнал "Внимание всем". Идет отражение атаки безэкипажных катеров (БЭК)", - написал Кравченко.
