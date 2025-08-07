https://ria.ru/20250807/novorossiysk-2033837634.html
В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Атаку безэкипажных катеров отражают в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале.Ранее он предупреждал об опасности атаки безэкипажных катеров."В Новороссийске по береговой линии звучит сирена - сигнал "Внимание всем". Идет отражение атаки безэкипажных катеров (БЭК)", - написал Кравченко.
