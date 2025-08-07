https://ria.ru/20250807/novorossijsk-2033838333.html
В Новороссийске отменили угрозу применения безэкипажных катеров
В Новороссийске отменили угрозу применения безэкипажных катеров - РИА Новости, 07.08.2025
В Новороссийске отменили угрозу применения безэкипажных катеров
Угроза применения безэкипажных катеров в Новороссийске отменена, сообщил глава города Андрей Кравченко. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T04:59:00+03:00
2025-08-07T04:59:00+03:00
2025-08-07T04:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570855080_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b122061aadece933cf3f8e8e7a43b0e.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Угроза применения безэкипажных катеров в Новороссийске отменена, сообщил глава города Андрей Кравченко. Угроза была объявлена в 1.03 мск, она продлилась почти четыре часа. "Внимание! Отмена угрозы применения безэкипажных катеров (БЭК)! Опасности для жителей Новороссийска нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новороссийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570855080_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6ef0bc2f2a6f4c609d6d75cb43e60054.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий)
В Новороссийске отменили угрозу применения безэкипажных катеров
В Новороссийске спустя четыре часа отменили угрозу атаки безэкипажных катеров