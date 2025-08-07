https://ria.ru/20250807/novorossijsk-2033838333.html

В Новороссийске отменили угрозу применения безэкипажных катеров

специальная военная операция на украине

безопасность

новороссийск

андрей кравченко (государственный служащий)

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Угроза применения безэкипажных катеров в Новороссийске отменена, сообщил глава города Андрей Кравченко. Угроза была объявлена в 1.03 мск, она продлилась почти четыре часа. "Внимание! Отмена угрозы применения безэкипажных катеров (БЭК)! Опасности для жителей Новороссийска нет", - говорится в сообщении.

новороссийск

безопасность, новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий)