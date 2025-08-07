Рейтинг@Mail.ru
Стали известны подробности смерти экс-участницы "Дома-2" - РИА Новости, 07.08.2025
16:37 07.08.2025 (обновлено: 22:27 07.08.2025)
Стали известны подробности смерти экс-участницы "Дома-2"
Стали известны подробности смерти экс-участницы "Дома-2"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 авг — РИА Новости. Тело Полины Малининой, возглавлявшей региональный филиал модельного агентства, руководство которого обвиняют в обмане более 300 человек, обнаружили в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Как рассказали агентству в региональном следственном управлении СК России, тело Полины Малининой было найдено в квартире одного из домов Нижнего Новгорода утром 6 августа. "Нижегородский СУ СК России проводит проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит причину смерти. Одна из версий произошедшего — отравление неизвестным веществом", — отметили в пресс-службе ведомства. По информации правоохранительных органов, погибшая девушка — экс-глава так называемого нижегородского филиала модельного агентства, в отношении руководства которого возбуждено уголовное дело о мошенничестве. "Трое обвиняемых были арестованы, Малинина находилась под подпиской", — сообщил собеседник агентства. По данным ГУ МВД России по Нижегородской области, в декабре 2023 года в отношении представителей "модельного агентства" было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК России ("Мошенничество"), согласно материалам которого потерпевшими признаны более 300 граждан из девяти субъектов России."Организаторы и участники группы позиционировали себя в социальных сетях и сети Интернет как профессионалы по обучению и продвижению моделей, вокалистов, теле- и радиоведущих, SMM-специалистов, а также гарантировали дальнейшее трудоустройство клиентов. &lt;...&gt; Для начала карьеры всем клиентам было необходимо пройти несколько платных онлайн-курсов, стоимость которых составляла от 50 до 200 тысяч рублей. В результате многие обратившиеся были вынуждены оформлять кредиты или поступать в организацию на работу. При этом вместо трудового договора некоторых обманом заставляли подписать договор об оказании платных услуг", — сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что всего в статусе подозреваемых находятся более десяти человек, из которых трое — организаторы — заключены под стражу. В местных СМИ и ряде Telegram-каналов сообщается, что Полина Малинина в 2021 году прошла кастинг в шоу "Дом-2" и уехала в Москву. После завершения съемок вернулась в родной город.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 авг — РИА Новости. Тело Полины Малининой, возглавлявшей региональный филиал модельного агентства, руководство которого обвиняют в обмане более 300 человек, обнаружили в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Как рассказали агентству в региональном следственном управлении СК России, тело Полины Малининой было найдено в квартире одного из домов Нижнего Новгорода утром 6 августа.
"Нижегородский СУ СК России проводит проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит причину смерти. Одна из версий произошедшего — отравление неизвестным веществом", — отметили в пресс-службе ведомства.
По информации правоохранительных органов, погибшая девушка — экс-глава так называемого нижегородского филиала модельного агентства, в отношении руководства которого возбуждено уголовное дело о мошенничестве. "Трое обвиняемых были арестованы, Малинина находилась под подпиской", — сообщил собеседник агентства.
По данным ГУ МВД России по Нижегородской области, в декабре 2023 года в отношении представителей "модельного агентства" было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК России ("Мошенничество"), согласно материалам которого потерпевшими признаны более 300 граждан из девяти субъектов России.
"Организаторы и участники группы позиционировали себя в социальных сетях и сети Интернет как профессионалы по обучению и продвижению моделей, вокалистов, теле- и радиоведущих, SMM-специалистов, а также гарантировали дальнейшее трудоустройство клиентов. <...> Для начала карьеры всем клиентам было необходимо пройти несколько платных онлайн-курсов, стоимость которых составляла от 50 до 200 тысяч рублей. В результате многие обратившиеся были вынуждены оформлять кредиты или поступать в организацию на работу. При этом вместо трудового договора некоторых обманом заставляли подписать договор об оказании платных услуг", — сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что всего в статусе подозреваемых находятся более десяти человек, из которых трое — организаторы — заключены под стражу.
В местных СМИ и ряде Telegram-каналов сообщается, что Полина Малинина в 2021 году прошла кастинг в шоу "Дом-2" и уехала в Москву. После завершения съемок вернулась в родной город.
