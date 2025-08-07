Рейтинг@Mail.ru
Большинство австрийцев не поддержали бы вступление в НАТО, считает эксперт - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:31 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/nato-2034021333.html
Большинство австрийцев не поддержали бы вступление в НАТО, считает эксперт
Большинство австрийцев не поддержали бы вступление в НАТО, считает эксперт - РИА Новости, 07.08.2025
Большинство австрийцев не поддержали бы вступление в НАТО, считает эксперт
Идею вступления в НАТО не поддержало бы большинство жителей Австрии, такое мнение в комментарии для РИА Новости выразил австрийский политолог Кристиан Мачек. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T19:31:00+03:00
2025-08-07T19:31:00+03:00
в мире
австрия
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766287509_0:96:3303:1953_1920x0_80_0_0_1bf60c945bc96392dc4baf98a4577d2c.jpg
ВЕНА, 7 авг - РИА Новости. Идею вступления в НАТО не поддержало бы большинство жителей Австрии, такое мнение в комментарии для РИА Новости выразил австрийский политолог Кристиан Мачек. Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО на фоне изменившейся ситуации в глобальной безопасности и якобы действий Российской Федерации. "В интервью газете Welt министр от партии NEOS подняла вопрос о возможном вступлении Австрии в НАТО. Но NEOS - это партия, которая в опросах сейчас набирает около 10 процентов. Она хочет инициировать дискуссию - что, конечно, в демократической системе возможно. Однако мне совершенно ясно, что среди австрийского населения это - позиция меньшинства", - сказал собеседник агентства. Эксперт также указал на то, что правая Австрийская партия свободы (АПС, нем. FPÖ), которая сейчас показывает очень высокие результаты в опросах - ее поддержка составляет около 35 процентов - стала лидером в рейтингах именно в тот момент, когда на повестку вышел украинский конфликт. "При этом партия ясно и недвусмысленно выступает за сохранение нейтралитета. Именно это мы и наблюдаем сейчас в текущей дискуссии", - пояснил Мачек. Он подчеркнул, что Австрия сейчас официально придерживается нейтралитета, и действующий федеральный канцлер недавно ещё раз чётко заявил, что Австрия сохраняет приверженность нейтралитету. Вместе с тем, по словам эксперта, республика находится под давлением, особенно со стороны ЕС, и склонна следовать указаниям и присоединяться к решениям. В том числе, как напомнил политолог, Австрия поддержала все антироссийские санкции. "Тем не менее, официально нейтралитет сохраняется. И именно федеральный канцлер (Кристиан) Штокер заявил, что Вена готова предложить себя в качестве площадки для переговоров между Украиной и Россией. Вопрос, конечно, считает ли Россия Австрию вообще ещё нейтральной страной", - добавил собеседник агентства. Он указал также на то, что и в Социально-демократической партии Австрии (СДПА, нем. SPÖ) не поддерживают вступление в НАТО. По словам эксперта, там есть чёткая приверженность нейтралитету. "Моя оценка такова: большинство за вступление в НАТО не проголосует", - заключил Мачек, уточнив при этом, что если партии, выступающие за вступление в НАТО, будут настаивать на этой идее, то они потеряют поддержку среди населения.
https://ria.ru/20250807/avstrija-2033847799.html
https://ria.ru/20250730/avstriya-2032356222.html
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766287509_286:0:3015:2047_1920x0_80_0_0_1620dbf37429b29202d5cfab0acddefa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австрия, нато, евросоюз
В мире, Австрия, НАТО, Евросоюз
Большинство австрийцев не поддержали бы вступление в НАТО, считает эксперт

Политолог Мачек: вступление в НАТО не поддержало бы большинство жителей Австрии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Австрии
Флаг Австрии - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Австрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕНА, 7 авг - РИА Новости. Идею вступления в НАТО не поддержало бы большинство жителей Австрии, такое мнение в комментарии для РИА Новости выразил австрийский политолог Кристиан Мачек.
Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО на фоне изменившейся ситуации в глобальной безопасности и якобы действий Российской Федерации.
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Кнайсль назвала причины многих проблем в Евросоюзе
Вчера, 07:50
"В интервью газете Welt министр от партии NEOS подняла вопрос о возможном вступлении Австрии в НАТО. Но NEOS - это партия, которая в опросах сейчас набирает около 10 процентов. Она хочет инициировать дискуссию - что, конечно, в демократической системе возможно. Однако мне совершенно ясно, что среди австрийского населения это - позиция меньшинства", - сказал собеседник агентства.
Эксперт также указал на то, что правая Австрийская партия свободы (АПС, нем. FPÖ), которая сейчас показывает очень высокие результаты в опросах - ее поддержка составляет около 35 процентов - стала лидером в рейтингах именно в тот момент, когда на повестку вышел украинский конфликт. "При этом партия ясно и недвусмысленно выступает за сохранение нейтралитета. Именно это мы и наблюдаем сейчас в текущей дискуссии", - пояснил Мачек.
Он подчеркнул, что Австрия сейчас официально придерживается нейтралитета, и действующий федеральный канцлер недавно ещё раз чётко заявил, что Австрия сохраняет приверженность нейтралитету. Вместе с тем, по словам эксперта, республика находится под давлением, особенно со стороны ЕС, и склонна следовать указаниям и присоединяться к решениям. В том числе, как напомнил политолог, Австрия поддержала все антироссийские санкции.
"Тем не менее, официально нейтралитет сохраняется. И именно федеральный канцлер (Кристиан) Штокер заявил, что Вена готова предложить себя в качестве площадки для переговоров между Украиной и Россией. Вопрос, конечно, считает ли Россия Австрию вообще ещё нейтральной страной", - добавил собеседник агентства.
Он указал также на то, что и в Социально-демократической партии Австрии (СДПА, нем. SPÖ) не поддерживают вступление в НАТО. По словам эксперта, там есть чёткая приверженность нейтралитету. "Моя оценка такова: большинство за вступление в НАТО не проголосует", - заключил Мачек, уточнив при этом, что если партии, выступающие за вступление в НАТО, будут настаивать на этой идее, то они потеряют поддержку среди населения.
Флаг Австрии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
МИД прокомментировал заявления о возможном членстве Австрии в НАТО
30 июля, 13:59
 
В миреАвстрияНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала