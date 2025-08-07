https://ria.ru/20250807/nato-2034021333.html

Большинство австрийцев не поддержали бы вступление в НАТО, считает эксперт

Большинство австрийцев не поддержали бы вступление в НАТО, считает эксперт - РИА Новости, 07.08.2025

Большинство австрийцев не поддержали бы вступление в НАТО, считает эксперт

Идею вступления в НАТО не поддержало бы большинство жителей Австрии, такое мнение в комментарии для РИА Новости выразил австрийский политолог Кристиан Мачек. РИА Новости, 07.08.2025

ВЕНА, 7 авг - РИА Новости. Идею вступления в НАТО не поддержало бы большинство жителей Австрии, такое мнение в комментарии для РИА Новости выразил австрийский политолог Кристиан Мачек. Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО на фоне изменившейся ситуации в глобальной безопасности и якобы действий Российской Федерации. "В интервью газете Welt министр от партии NEOS подняла вопрос о возможном вступлении Австрии в НАТО. Но NEOS - это партия, которая в опросах сейчас набирает около 10 процентов. Она хочет инициировать дискуссию - что, конечно, в демократической системе возможно. Однако мне совершенно ясно, что среди австрийского населения это - позиция меньшинства", - сказал собеседник агентства. Эксперт также указал на то, что правая Австрийская партия свободы (АПС, нем. FPÖ), которая сейчас показывает очень высокие результаты в опросах - ее поддержка составляет около 35 процентов - стала лидером в рейтингах именно в тот момент, когда на повестку вышел украинский конфликт. "При этом партия ясно и недвусмысленно выступает за сохранение нейтралитета. Именно это мы и наблюдаем сейчас в текущей дискуссии", - пояснил Мачек. Он подчеркнул, что Австрия сейчас официально придерживается нейтралитета, и действующий федеральный канцлер недавно ещё раз чётко заявил, что Австрия сохраняет приверженность нейтралитету. Вместе с тем, по словам эксперта, республика находится под давлением, особенно со стороны ЕС, и склонна следовать указаниям и присоединяться к решениям. В том числе, как напомнил политолог, Австрия поддержала все антироссийские санкции. "Тем не менее, официально нейтралитет сохраняется. И именно федеральный канцлер (Кристиан) Штокер заявил, что Вена готова предложить себя в качестве площадки для переговоров между Украиной и Россией. Вопрос, конечно, считает ли Россия Австрию вообще ещё нейтральной страной", - добавил собеседник агентства. Он указал также на то, что и в Социально-демократической партии Австрии (СДПА, нем. SPÖ) не поддерживают вступление в НАТО. По словам эксперта, там есть чёткая приверженность нейтралитету. "Моя оценка такова: большинство за вступление в НАТО не проголосует", - заключил Мачек, уточнив при этом, что если партии, выступающие за вступление в НАТО, будут настаивать на этой идее, то они потеряют поддержку среди населения.

