Отсутствие общения с отцом оказалось основанием для отказа в наследстве

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Полное отсутствие общения с отцом, при котором наследник даже не может вовремя узнать о его смерти, является основанием для отказа в наследстве, сказано в определении Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости. Поводом стало дело жительницы Новокузнецка. Ее родители развелись. Сначала отец общался с ней и платил алименты, но затем у него появилась новая семья - общение стало реже и сошло на нет. Она узнала, что отец переехал в Москву, а в 2022 году - и о его смерти. Женщина обратилась к нотариусу для принятия наследства, но ей отказали - с момента смерти прошло полгода и наследство уже поделили между его женой и сыном. Женщина обратилась в суд, потребовав восстановить срок и выделить ее долю в наследстве, которое состояло из трех квартир и трех банковских счетов. Суды трех инстанций встали на ее сторону, но в итоге эти решения отменил Верховный суд РФ. В определении указано, что удаленность проживания от отца не является уважительной причиной для пропуска срока наследства. "Причина не является уважительной, поскольку не лишала истца возможности проявить внимание и заботу о судьбе наследодателя и при наличии такого интереса своевременно узнать о его смерти и, соответственно, реализовать свои наследственные права в предусмотренном порядке и в установленный законом срок", - решил суд. Дело направлено на пересмотр с указанием учесть замечания Верховного суда.
