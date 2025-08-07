https://ria.ru/20250807/nasledstvo-2033834390.html

Отсутствие общения с отцом оказалось основанием для отказа в наследстве

Отсутствие общения с отцом оказалось основанием для отказа в наследстве - РИА Новости, 07.08.2025

Отсутствие общения с отцом оказалось основанием для отказа в наследстве

Полное отсутствие общения с отцом, при котором наследник даже не может вовремя узнать о его смерти, является основанием для отказа в наследстве, сказано в... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T03:16:00+03:00

2025-08-07T03:16:00+03:00

2025-08-07T03:37:00+03:00

новокузнецк

москва

россия

общество

верховный суд рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772144318_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_6dc323b83910915481df60bf460361e1.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Полное отсутствие общения с отцом, при котором наследник даже не может вовремя узнать о его смерти, является основанием для отказа в наследстве, сказано в определении Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости. Поводом стало дело жительницы Новокузнецка. Ее родители развелись. Сначала отец общался с ней и платил алименты, но затем у него появилась новая семья - общение стало реже и сошло на нет. Она узнала, что отец переехал в Москву, а в 2022 году - и о его смерти. Женщина обратилась к нотариусу для принятия наследства, но ей отказали - с момента смерти прошло полгода и наследство уже поделили между его женой и сыном. Женщина обратилась в суд, потребовав восстановить срок и выделить ее долю в наследстве, которое состояло из трех квартир и трех банковских счетов. Суды трех инстанций встали на ее сторону, но в итоге эти решения отменил Верховный суд РФ. В определении указано, что удаленность проживания от отца не является уважительной причиной для пропуска срока наследства. "Причина не является уважительной, поскольку не лишала истца возможности проявить внимание и заботу о судьбе наследодателя и при наличии такого интереса своевременно узнать о его смерти и, соответственно, реализовать свои наследственные права в предусмотренном порядке и в установленный законом срок", - решил суд. Дело направлено на пересмотр с указанием учесть замечания Верховного суда.

https://ria.ru/20250204/nasledstvo-1997213239.html

https://ria.ru/20250608/sud-2021589596.html

новокузнецк

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новокузнецк, москва, россия, общество, верховный суд рф