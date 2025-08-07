https://ria.ru/20250807/nalogi-2033836402.html

Росконгресс призвал снизить налоговую нагрузку на нефтяной сектор

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. России пора перестать относиться к своему нефтяному сектору как к "основной дойной корове", ему необходим новый налоговый маневр, предусматривающий снижение налоговой нагрузки и стимулирование инвестиций, говорится в докладе Росконгресса "Новая ценовая война на рынке нефти: геология, геополитика и финансы", с которым ознакомилось РИА Новости. "Остается надеяться на изменение внутренней экономической политики в России в сторону большего стимулирования нефтяной промышленности - пора уже переводить ее из категории "основной дойной коровы" в статус нуждающейся в поддержке. Речь идет не только о снижении размера ставки и вывода курса рубля к более адекватным реалиям экономики уровням 90-100 за доллар - это все задачи для ЦБ - но и о необходимости нового "налогового маневра" в сторону снижения нагрузки и стимулирования инвестиций", - говорится в докладе. Авторы доклада полагают, что на мировом рынке нефти начинается новая ценовая война, которая продлится ближайшие полтора-два года и приведет к снижению мировых цен и к сокращению добычи нефти в США и некоторых странах ОПЕК+. "Глобальные последствия ценовой войны выльются в сокращение инвестиций в новые нефтяные проекты, что в долгосрочной перспективе может привести к дефициту предложения и новому циклу роста цен", - говорится в документе. Санкционные ограничения мешают России участвовать в этой войне. Более того, в итоге она рискует сократить свою долю на мировом рынке, предупреждают эксперты. "РФ могла бы участвовать в гонке экспортеров, но у нас нет таких возможностей увеличения добычи и экспорта из-за санкций и логистических ограничений. Мы сможем сохранить свою долю на рынках Китая, Индии и Турции (части Юго Восточной Европы), но ценой большего дисконта. С другой стороны, у нас есть опция девальвации рубля для снижения себестоимости добычи, чего нет у стран Персидского Залива и США", – говорится в документе. "При этом не исключен вариант, что пока российская нефтянка сталкивается с ударом санкционного давления, запретительно высоких ставок и крепкого рубля от ЦБ РФ и тяжелого налогового бремени, Иран попытается договориться с Трампом и полноценно вернуться на рынок. Конечно, в том регионе всегда может вновь подскочить геополитический риск - по утечкам в WSJ, Израиль в очередной раз готов нанести удары по Ирану, но пока мы наблюдаем все более активное увеличение последним добычи и занятие "нашей" ниши в Азии", - отмечается в докладе. Авторы признают, что власти РФ уже делают первые шаги в сторону необходимого стратегического перехода. "Но времени на его реализацию все меньше - Саудовская Аравия и американский сланец, равно как и иранцы с казахами, не станут ждать нас в своих ценовых войнах и переделе мирового рынка нефти и нефтепродуктов", – заключают они.

