В Харьковской области ликвидировали британского наемника

В Харьковской области ликвидировали британского наемника - РИА Новости, 07.08.2025

В Харьковской области ликвидировали британского наемника

Британского наемника Алана Роберта Уильямса уничтожили российские расчеты ударных БПЛА в Харьковской области в районе населенного пункта Липцы, сообщили РИА... РИА Новости, 07.08.2025

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 7 авг - РИА Новости. Британского наемника Алана Роберта Уильямса уничтожили российские расчеты ударных БПЛА в Харьковской области в районе населенного пункта Липцы, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Иностранец вступил в ряды ВСУ в мае 2025 года - в бригаду "Хартия". На своей родине он столкнулся с проблемами с психическим здоровьем, потерял работу и отправился воевать на стороне Украины. Был уничтожен операторами БПЛА", - рассказал собеседник.

