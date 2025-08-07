Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области ликвидировали британского наемника - РИА Новости, 07.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:55 07.08.2025
В Харьковской области ликвидировали британского наемника
В Харьковской области ликвидировали британского наемника - РИА Новости, 07.08.2025
В Харьковской области ликвидировали британского наемника
Британского наемника Алана Роберта Уильямса уничтожили российские расчеты ударных БПЛА в Харьковской области в районе населенного пункта Липцы, сообщили РИА... РИА Новости, 07.08.2025
специальная военная операция на украине
россия
украина
харьковская область
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 7 авг - РИА Новости. Британского наемника Алана Роберта Уильямса уничтожили российские расчеты ударных БПЛА в Харьковской области в районе населенного пункта Липцы, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Иностранец вступил в ряды ВСУ в мае 2025 года - в бригаду "Хартия". На своей родине он столкнулся с проблемами с психическим здоровьем, потерял работу и отправился воевать на стороне Украины. Был уничтожен операторами БПЛА", - рассказал собеседник.
россия, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Харьковская область
В Харьковской области ликвидировали британского наемника

В Харьковской области операторы БПЛА уничтожили британского наемника

Операторы FVP-дронов
Операторы FVP-дронов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Операторы FVP-дронов . Архивное фото
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 7 авг - РИА Новости. Британского наемника Алана Роберта Уильямса уничтожили российские расчеты ударных БПЛА в Харьковской области в районе населенного пункта Липцы, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Иностранец вступил в ряды ВСУ в мае 2025 года - в бригаду "Хартия". На своей родине он столкнулся с проблемами с психическим здоровьем, потерял работу и отправился воевать на стороне Украины. Был уничтожен операторами БПЛА", - рассказал собеседник.
Специальная военная операция на Украине
 
 
