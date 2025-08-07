https://ria.ru/20250807/naemnik-2033941551.html
В Харьковской области ликвидировали британского наемника
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 7 авг - РИА Новости. Британского наемника Алана Роберта Уильямса уничтожили российские расчеты ударных БПЛА в Харьковской области в районе населенного пункта Липцы, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Иностранец вступил в ряды ВСУ в мае 2025 года - в бригаду "Хартия". На своей родине он столкнулся с проблемами с психическим здоровьем, потерял работу и отправился воевать на стороне Украины. Был уничтожен операторами БПЛА", - рассказал собеседник.
