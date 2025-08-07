https://ria.ru/20250807/msp-2033912821.html

МСП Еврейской АО выделено 230 млн рублей "зонтичных" поручительств

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Дополнительный лимит для субъектов малого и среднего предпринимательства на 230 миллионов рублей выделили в рамках спецлимита "зонтичных" поручительств Корпорации МСП для Дальнего Востока, сообщает пресс-служба Корпорации. "Механизм “зонтичных” поручительств – это эффективный инструмент поддержки и развития малого и среднего бизнеса. Он позволяет привлекать необходимое финансирование даже при нехватке или отсутствии собственного залога. Это особенно востребовано в регионах, поэтому выделение отдельного лимита является важной частью адресной поддержки местных МСП, которые формируют значительную часть экономики ЕАО. С его помощью предприниматели смогут привлечь не менее 460 миллионов рублей", – заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, его цитата приводится на сайте ведомства. Еще одной инициативой по поддержке МСП Еврейской автономной области стало уменьшение минимальной суммы по проектам из региона в рамках центра поддержки инвестиционного кредитования (ЦПИК) Корпорации до 10 миллионов рублей. "Снижение порога для входа проекта в наш центр инвестиционного кредитования позволит воспользоваться этим инструментом даже при реализации небольших инвестиционных инициатив. Помимо помощи в структурировании сделок, предприниматели смогут получить гарантийную поддержку Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций. Совместное обеспечение может составлять до 70% от объема финансирования, предоставленного банком", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба. "Зонтичный" механизм предполагает предоставление банкам-партнерам Корпорации МСП лимитов поручительств, в рамках которых финансовые организации выдают кредиты предпринимателям. Такие поручительства покрывают до 50% от суммы банковского кредита. Сумма одного поручительства может достигать 1 миллиарда рублей при сроке до 10 лет. Механизм гарантирует банку исполнение обязательств по такому кредиту, тем самым снижая резервы и высвобождая ликвидность для дополнительного кредитования бизнеса. В рамках центра поддержки инвестиционного кредитования Корпорация МСП помогает предпринимателям структурировать инвестпроект для подачи кредитной заявки в банк и проводит оценку возможности предоставления своей гарантии в качестве обеспечения. Специалисты Корпорации дают рекомендации по подготовке бизнес-плана и финансовой модели, нивелированию рисков проекта по итогам анализа, а также сопровождают во время рассмотрения заявки в банке.

