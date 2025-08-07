https://ria.ru/20250807/most-2033860342.html

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта - РИА Новости, 07.08.2025

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен после второй в четверг приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T09:49:00+03:00

2025-08-07T09:49:00+03:00

2025-08-07T09:50:00+03:00

крымский мост

общество

республика крым

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033325441_0:49:3098:1792_1920x0_80_0_0_8fdb9ff3f5fc040ca39da43877ce0f03.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен после второй в четверг приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.Крымский мост в первый раз в четверг перекрывался ночью с 2.08 до 7.45 мск. К моменту открытия с обеих сторон на автоподходах к мосту скопилось более 2,3 тысяч машин. Второй раз движение приостановили в 8.22 мск."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении, которое опубликовано в 9.37 мск.Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы РФ или с помощью Керченской паромной переправы.

https://ria.ru/20240703/krym-1957181649.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

крымский мост, общество, республика крым