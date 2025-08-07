Рейтинг@Mail.ru
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
09:49 07.08.2025 (обновлено: 09:50 07.08.2025)
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта - РИА Новости, 07.08.2025
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен после второй в четверг приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на... РИА Новости, 07.08.2025
крымский мост
общество
республика крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен после второй в четверг приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.Крымский мост в первый раз в четверг перекрывался ночью с 2.08 до 7.45 мск. К моменту открытия с обеих сторон на автоподходах к мосту скопилось более 2,3 тысяч машин. Второй раз движение приостановили в 8.22 мск."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении, которое опубликовано в 9.37 мск.Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы РФ или с помощью Керченской паромной переправы.
республика крым
крымский мост, общество, республика крым
Крымский мост, Общество, Республика Крым
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

Крымский мост открыли после второго за день перекрытия движения автотранспорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен после второй в четверг приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
Крымский мост в первый раз в четверг перекрывался ночью с 2.08 до 7.45 мск. К моменту открытия с обеих сторон на автоподходах к мосту скопилось более 2,3 тысяч машин. Второй раз движение приостановили в 8.22 мск.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении, которое опубликовано в 9.37 мск.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы РФ или с помощью Керченской паромной переправы.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Инфоцентр опубликовал памятку проезда по Крымскому мосту
3 июля 2024, 17:35
 
