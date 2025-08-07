https://ria.ru/20250807/most-2033860342.html
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта - РИА Новости, 07.08.2025
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен после второй в четверг приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T09:49:00+03:00
2025-08-07T09:49:00+03:00
2025-08-07T09:50:00+03:00
крымский мост
общество
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033325441_0:49:3098:1792_1920x0_80_0_0_8fdb9ff3f5fc040ca39da43877ce0f03.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен после второй в четверг приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.Крымский мост в первый раз в четверг перекрывался ночью с 2.08 до 7.45 мск. К моменту открытия с обеих сторон на автоподходах к мосту скопилось более 2,3 тысяч машин. Второй раз движение приостановили в 8.22 мск."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении, которое опубликовано в 9.37 мск.Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы РФ или с помощью Керченской паромной переправы.
https://ria.ru/20240703/krym-1957181649.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033325441_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6a8632aab58895fd24f2b74a267c2513.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, общество, республика крым
Крымский мост, Общество, Республика Крым
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
Крымский мост открыли после второго за день перекрытия движения автотранспорта