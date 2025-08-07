https://ria.ru/20250807/most-2033851602.html
Число автомобилей, скопившихся у Крымского моста, превысило две тысячи
Число автомобилей, скопившихся у Крымского моста, превысило две тысячи - РИА Новости, 07.08.2025
Число автомобилей, скопившихся у Крымского моста, превысило две тысячи
Число автомобилей, которые скопились у Крымского моста с обеих сторон превысило 2,3 тысячи, время ожидания проезда в Крым составляет порядка четырех часов,... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T08:33:00+03:00
2025-08-07T08:33:00+03:00
2025-08-07T08:34:00+03:00
республика крым
тамань (станица)
керчь
общество
крымский мост
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033323035_0:96:3042:1807_1920x0_80_0_0_03d1e4f11fb941c7b57d8ad251f35444.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости. Число автомобилей, которые скопились у Крымского моста с обеих сторон превысило 2,3 тысячи, время ожидания проезда в Крым составляет порядка четырех часов, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе. Крымский мост перекрывался с 2.08 до 7.45 мск в четверг. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1470 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 850 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - сообщили в инфоцентре. Большие очереди, в основном в дневное время, перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы РФ или с помощью Керченской паромной переправы.
https://ria.ru/20240703/krym-1957181649.html
республика крым
тамань (станица)
керчь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033323035_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1ff78da44f932a774663be35787710c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, тамань (станица), керчь, общество, крымский мост
Республика Крым, Тамань (станица), Керчь, Общество, Крымский мост
Число автомобилей, скопившихся у Крымского моста, превысило две тысячи
В очереди у Крымского моста скопилось более 2,3 тыс автомобилей