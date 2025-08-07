https://ria.ru/20250807/most-2033851602.html

Число автомобилей, скопившихся у Крымского моста, превысило две тысячи

Число автомобилей, скопившихся у Крымского моста, превысило две тысячи - РИА Новости, 07.08.2025

Число автомобилей, скопившихся у Крымского моста, превысило две тысячи

Число автомобилей, которые скопились у Крымского моста с обеих сторон превысило 2,3 тысячи, время ожидания проезда в Крым составляет порядка четырех часов,... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T08:33:00+03:00

2025-08-07T08:33:00+03:00

2025-08-07T08:34:00+03:00

республика крым

тамань (станица)

керчь

общество

крымский мост

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033323035_0:96:3042:1807_1920x0_80_0_0_03d1e4f11fb941c7b57d8ad251f35444.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости. Число автомобилей, которые скопились у Крымского моста с обеих сторон превысило 2,3 тысячи, время ожидания проезда в Крым составляет порядка четырех часов, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе. Крымский мост перекрывался с 2.08 до 7.45 мск в четверг. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1470 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 850 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - сообщили в инфоцентре. Большие очереди, в основном в дневное время, перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы РФ или с помощью Керченской паромной переправы.

https://ria.ru/20240703/krym-1957181649.html

республика крым

тамань (станица)

керчь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

республика крым, тамань (станица), керчь, общество, крымский мост