Число автомобилей, скопившихся у Крымского моста, превысило две тысячи
08:33 07.08.2025 (обновлено: 08:34 07.08.2025)
Число автомобилей, скопившихся у Крымского моста, превысило две тысячи
Число автомобилей, скопившихся у Крымского моста, превысило две тысячи
2025-08-07T08:33:00+03:00
2025-08-07T08:34:00+03:00
республика крым
тамань (станица)
керчь
общество
крымский мост
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости. Число автомобилей, которые скопились у Крымского моста с обеих сторон превысило 2,3 тысячи, время ожидания проезда в Крым составляет порядка четырех часов, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе. Крымский мост перекрывался с 2.08 до 7.45 мск в четверг. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1470 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 850 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - сообщили в инфоцентре. Большие очереди, в основном в дневное время, перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы РФ или с помощью Керченской паромной переправы.
республика крым
тамань (станица)
керчь
республика крым, тамань (станица), керчь, общество, крымский мост
Республика Крым, Тамань (станица), Керчь, Общество, Крымский мост
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Автомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости. Число автомобилей, которые скопились у Крымского моста с обеих сторон превысило 2,3 тысячи, время ожидания проезда в Крым составляет порядка четырех часов, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе.
Крымский мост перекрывался с 2.08 до 7.45 мск в четверг.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1470 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 850 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - сообщили в инфоцентре.
Большие очереди, в основном в дневное время, перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы РФ или с помощью Керченской паромной переправы.
Республика Крым, Тамань (станица), Керчь
 
 
