На Крымском мосту вновь перекрыли движение

На Крымском мосту вновь перекрыли движение

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно закрыт второй раз в четверг, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

общество

республика крым

крымский мост

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно закрыт второй раз в четверг, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Крымский мост перекрывался с 2.08 до 7.45 мск в четверг. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности" , - говорится в сообщении, которое опубликовано в 8.22 мск

республика крым

