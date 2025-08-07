https://ria.ru/20250807/most-2033851259.html
На Крымском мосту вновь перекрыли движение
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно закрыт второй раз в четверг, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 07.08.2025
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно закрыт второй раз в четверг, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Крымский мост перекрывался с 2.08 до 7.45 мск в четверг. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности" , - говорится в сообщении, которое опубликовано в 8.22 мск
