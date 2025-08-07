https://ria.ru/20250807/most-2033849645.html

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен через почти 6 часов после приостановки движения

республика крым

россия

крымский мост

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен через почти 6 часов после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в 2.08 мск в четверг. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы РФ или с помощью Керченской паромной переправы.

