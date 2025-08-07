Рейтинг@Mail.ru
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
08:18 07.08.2025
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен через почти 6 часов после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в 2.08 мск в четверг. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы РФ или с помощью Керченской паромной переправы.
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен через почти 6 часов после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в 2.08 мск в четверг.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы РФ или с помощью Керченской паромной переправы.
Республика КрымРоссияКрымский мост
 
 
