На некоторых улицах в центре Москвы закрыли движение
Движение временно закрыто на Кремлевской набережной и Тверской улице в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T16:21:00+03:00
2025-08-07T16:21:00+03:00
2025-08-07T16:37:00+03:00
происшествия
москва
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Движение временно закрыто на Кремлевской набережной и Тверской улице в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Движение временно закрыто на Кремлевской набережной… На Тверской улице от дома 9 до Моховой улицы", - говорится в сообщении ведомства.Позднее дептранс сообщил, что движение также закрыто на улицах Знаменка и Волхонка от дома 15 до Боровицкой площади.
москва
происшествия, москва
