Рейтинг@Mail.ru
На некоторых улицах в центре Москвы закрыли движение - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 07.08.2025 (обновлено: 16:37 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/moskva-2033970296.html
На некоторых улицах в центре Москвы закрыли движение
На некоторых улицах в центре Москвы закрыли движение - РИА Новости, 07.08.2025
На некоторых улицах в центре Москвы закрыли движение
Движение временно закрыто на Кремлевской набережной и Тверской улице в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T16:21:00+03:00
2025-08-07T16:37:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031946228_0:0:2781:1564_1920x0_80_0_0_0647bcce9444ec83970be006e3b7b1bd.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Движение временно закрыто на Кремлевской набережной и Тверской улице в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Движение временно закрыто на Кремлевской набережной… На Тверской улице от дома 9 до Моховой улицы", - говорится в сообщении ведомства.Позднее дептранс сообщил, что движение также закрыто на улицах Знаменка и Волхонка от дома 15 до Боровицкой площади.
https://ria.ru/20250802/moskva-2032931697.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031946228_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_604e9902e68ea31156db3045fc5b17a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
На некоторых улицах в центре Москвы закрыли движение

На Кремлевской набережной и Тверской улице в центре Москвы закрыли движение

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид на Кремль, Москва-реку и Международный деловой центр "Москва-Сити"
Вид на Кремль, Москва-реку и Международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Вид на Кремль, Москва-реку и Международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Движение временно закрыто на Кремлевской набережной и Тверской улице в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Движение временно закрыто на Кремлевской набережной… На Тверской улице от дома 9 до Моховой улицы", - говорится в сообщении ведомства.
Позднее дептранс сообщил, что движение также закрыто на улицах Знаменка и Волхонка от дома 15 до Боровицкой площади.
Праздник Ильин день на улице Ильинке - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
В Москве временно закроют движение в районе Красной площади
2 августа, 01:11
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала