На некоторых улицах в центре Москвы закрыли движение

На некоторых улицах в центре Москвы закрыли движение - РИА Новости, 07.08.2025

На некоторых улицах в центре Москвы закрыли движение

Движение временно закрыто на Кремлевской набережной и Тверской улице в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 07.08.2025

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Движение временно закрыто на Кремлевской набережной и Тверской улице в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Движение временно закрыто на Кремлевской набережной… На Тверской улице от дома 9 до Моховой улицы", - говорится в сообщении ведомства.Позднее дептранс сообщил, что движение также закрыто на улицах Знаменка и Волхонка от дома 15 до Боровицкой площади.

москва

2025

Новости

