Рейтинг@Mail.ru
Москву украсили флагами ОАЭ к визиту президента - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:32 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/moskva-2033898075.html
Москву украсили флагами ОАЭ к визиту президента
Москву украсили флагами ОАЭ к визиту президента - РИА Новости, 07.08.2025
Москву украсили флагами ОАЭ к визиту президента
Улицы Москвы украсили флагами Объединенных Арабских Эмиратов к визиту президента Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T12:32:00+03:00
2025-08-07T12:32:00+03:00
россия
оаэ
владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
в мире
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033894791_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_0e27639152c9b6cf8106ef90c33c0163.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Улицы Москвы украсили флагами Объединенных Арабских Эмиратов к визиту президента Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, передает корреспондент РИА Новости. Президент ОАЭ посетит в Россию с официальным визитом. В четверг пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина и Аль Нахайяна. Флаги России и ОАЭ вывешены в том числе вдоль Ленинского проспекта и Киевского шоссе.
https://ria.ru/20250807/diplomatiya-2033829836.html
россия
оаэ
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033894791_147:0:1174:770_1920x0_80_0_0_9064b283e228404d67c55278da04740b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, оаэ, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян, в мире, москва
Россия, ОАЭ, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, В мире, Москва
Москву украсили флагами ОАЭ к визиту президента

Улицы Москвы украсили флагами ОАЭ к визиту президента Нахайяна

© Фото : RIA_Kremlinpool/TelegramУлицы Москвы украсили флагами Объединенных Арабских Эмиратов
Улицы Москвы украсили флагами Объединенных Арабских Эмиратов - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© Фото : RIA_Kremlinpool/Telegram
Улицы Москвы украсили флагами Объединенных Арабских Эмиратов
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Улицы Москвы украсили флагами Объединенных Арабских Эмиратов к визиту президента Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, передает корреспондент РИА Новости.
Президент ОАЭ посетит в Россию с официальным визитом. В четверг пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина и Аль Нахайяна.
Флаги России и ОАЭ вывешены в том числе вдоль Ленинского проспекта и Киевского шоссе.
Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Межгосударственные отношения России и ОАЭ
Вчера, 01:47
 
РоссияОАЭВладимир ПутинМухаммед бен Заид Аль НахайянВ миреМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала