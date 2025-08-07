https://ria.ru/20250807/moskva-2033898075.html
Москву украсили флагами ОАЭ к визиту президента
Москву украсили флагами ОАЭ к визиту президента - РИА Новости, 07.08.2025
Москву украсили флагами ОАЭ к визиту президента
Улицы Москвы украсили флагами Объединенных Арабских Эмиратов к визиту президента Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Улицы Москвы украсили флагами Объединенных Арабских Эмиратов к визиту президента Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, передает корреспондент РИА Новости. Президент ОАЭ посетит в Россию с официальным визитом. В четверг пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина и Аль Нахайяна. Флаги России и ОАЭ вывешены в том числе вдоль Ленинского проспекта и Киевского шоссе.
