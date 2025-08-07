https://ria.ru/20250807/moskva-2033894614.html

В Москве в 2025 году построили и реконструировали 72 км газопроводов

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в 2025 году построили и реконструировали в столице 72 километра газопроводов, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время Москва занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая работа позволяет обеспечивать надежное и безопасное газоснабжение потребителей и планомерно сокращать износ сетей. В этом году уже построили и реконструировали 72 километра газопроводов", - рассказал Бирюков журналистам. Заместитель мэра пояснил, что для реализации проектов специалисты АО "Мосгаз" используют комбинированный метод прокладки труб: традиционный открытый способ и бестраншейные технологии, которые применяются в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации. "Нуждающиеся в обновлении сети выявляем с помощью специальных приборов неразрушающего контроля. Они позволяют провести диагностику технического состояния, обнаружить коррозионные и другие изменения без нарушения целостности коммуникаций и отключения потребителей. При строительстве и реконструкции газопроводов используются материалы и оборудование отечественного производства", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что продолжается оборудование столичных газовых сетей запорными устройствами, с помощью которых при необходимости можно дистанционно перекрыть подачу газа за полторы минуты.

