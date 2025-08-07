https://ria.ru/20250807/moskva-2033894164.html
В Москве в четверг ожидается до 20% месячной нормы осадков
В Москве в четверг ожидается до 20% месячной нормы осадков - РИА Новости, 07.08.2025
В Москве в четверг ожидается до 20% месячной нормы осадков
До 20% от месячной нормы осадков может выпасть в Москве в четверг, горожанам и гостям столицы следует быть внимательными в непогоду, сообщается в... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T12:24:00+03:00
2025-08-07T12:24:00+03:00
2025-08-07T12:24:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосводосток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030693609_0:265:3170:2048_1920x0_80_0_0_88557ae9ae21ddc6a0828b634cbd2f72.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. До 20% от месячной нормы осадков может выпасть в Москве в четверг, горожанам и гостям столицы следует быть внимательными в непогоду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается дождь. Может выпасть до 20% месячной нормы осадков. На улицах города организовано дежурство бригад и техники ГУП "Мосводосток"… Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду", - говорится в сообщении. Отмечается, что об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы и оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" в социальной сети "Вконтакте".
https://ria.ru/20250805/moskva-2033511785.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030693609_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_9cb584e75fedae357e307c738c5961ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мосводосток
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосводосток
В Москве в четверг ожидается до 20% месячной нормы осадков
В Москве в четверг может выпасть до 20% месячной нормы осадков
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. До 20% от месячной нормы осадков может выпасть в Москве в четверг, горожанам и гостям столицы следует быть внимательными в непогоду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается дождь. Может выпасть до 20% месячной нормы осадков. На улицах города организовано дежурство бригад и техники ГУП "Мосводосток"… Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду", - говорится в сообщении.
Отмечается, что об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы и оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" в социальной сети "Вконтакте".