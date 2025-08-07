В Москве в четверг ожидается до 20% месячной нормы осадков

Рейтинг@Mail.ru
12:24 07.08.2025
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосводосток
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. До 20% от месячной нормы осадков может выпасть в Москве в четверг, горожанам и гостям столицы следует быть внимательными в непогоду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается дождь. Может выпасть до 20% месячной нормы осадков. На улицах города организовано дежурство бригад и техники ГУП "Мосводосток"… Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду", - говорится в сообщении. Отмечается, что об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы и оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" в социальной сети "Вконтакте".
москва
москва, мосводосток
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосводосток
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. До 20% от месячной нормы осадков может выпасть в Москве в четверг, горожанам и гостям столицы следует быть внимательными в непогоду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается дождь. Может выпасть до 20% месячной нормы осадков. На улицах города организовано дежурство бригад и техники ГУП "Мосводосток"… Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду", - говорится в сообщении.
Отмечается, что об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы и оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" в социальной сети "Вконтакте".
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосводосток
 
 
