В Москве в четверг ожидается до 20% месячной нормы осадков

В Москве в четверг ожидается до 20% месячной нормы осадков - РИА Новости, 07.08.2025

В Москве в четверг ожидается до 20% месячной нормы осадков

07.08.2025

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

мосводосток

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. До 20% от месячной нормы осадков может выпасть в Москве в четверг, горожанам и гостям столицы следует быть внимательными в непогоду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается дождь. Может выпасть до 20% месячной нормы осадков. На улицах города организовано дежурство бригад и техники ГУП "Мосводосток"… Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду", - говорится в сообщении. Отмечается, что об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы и оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" в социальной сети "Вконтакте".

москва

2025

Новости

