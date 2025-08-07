https://ria.ru/20250807/moshenniki-2033830769.html
МВД предупредило о мошенниках, выдающих себя за брокеров
МВД предупредило о мошенниках, выдающих себя за брокеров - РИА Новости, 07.08.2025
МВД предупредило о мошенниках, выдающих себя за брокеров
Мошенников, выдающих себя за брокеров, можно вычислить по трем фразам, которые они чаще всего используют в разговоре с жертвой, говорится в материалах МВД, с... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T01:52:00+03:00
2025-08-07T01:52:00+03:00
2025-08-07T01:52:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587322579_189:0:3567:1900_1920x0_80_0_0_9376d305184cb4e9f59d23b851580d75.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Мошенников, выдающих себя за брокеров, можно вычислить по трем фразам, которые они чаще всего используют в разговоре с жертвой, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно материалам, мошенников выдают фразы "зарегистрируйтесь в нашей брокерской компании", "следите за своими инвестициями по ссылке" и "оплатите страховой взнос за инвестиции". "Услышали эти фразы - покиньте чат или сбросьте звонок", - предупреждается в материалах. Ранее управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ предупреждало о псевдоброкерах, предлагающих якобы легкий пассивный доход. Ведомство обращало внимание, что на самом деле это обычные аферисты, и призывало не торопиться откликаться на предложения о "пассивном заработке". Сперва аферисты классическими обещаниями высокого дохода и уникальной схемы заработка убеждают жертв перейти на сайт и вложить накопленные средства. Спустя время в личном кабинете они создают впечатляющий график роста доходности, но для вывода средств под разными предлогами раз за разом требуют еще денег.
https://ria.ru/20250805/mvd-2033398277.html
https://ria.ru/20250802/moshennichestvo-2032938623.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587322579_611:0:3144:1900_1920x0_80_0_0_071b99eb4dbc1eab95e40d444326eb39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество
МВД предупредило о мошенниках, выдающих себя за брокеров
Мошенников, выдающих себя за брокеров, можно вычислить по трем фразам
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Мошенников, выдающих себя за брокеров, можно вычислить по трем фразам, которые они чаще всего используют в разговоре с жертвой, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам, мошенников выдают фразы "зарегистрируйтесь в нашей брокерской компании", "следите за своими инвестициями по ссылке" и "оплатите страховой взнос за инвестиции".
"Услышали эти фразы - покиньте чат или сбросьте звонок", - предупреждается в материалах.
Ранее управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ
предупреждало о псевдоброкерах, предлагающих якобы легкий пассивный доход. Ведомство обращало внимание, что на самом деле это обычные аферисты, и призывало не торопиться откликаться на предложения о "пассивном заработке".
Сперва аферисты классическими обещаниями высокого дохода и уникальной схемы заработка убеждают жертв перейти на сайт и вложить накопленные средства. Спустя время в личном кабинете они создают впечатляющий график роста доходности, но для вывода средств под разными предлогами раз за разом требуют еще денег.