https://ria.ru/20250807/moshenniki-2033830769.html

МВД предупредило о мошенниках, выдающих себя за брокеров

МВД предупредило о мошенниках, выдающих себя за брокеров - РИА Новости, 07.08.2025

МВД предупредило о мошенниках, выдающих себя за брокеров

Мошенников, выдающих себя за брокеров, можно вычислить по трем фразам, которые они чаще всего используют в разговоре с жертвой, говорится в материалах МВД, с... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T01:52:00+03:00

2025-08-07T01:52:00+03:00

2025-08-07T01:52:00+03:00

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587322579_189:0:3567:1900_1920x0_80_0_0_9376d305184cb4e9f59d23b851580d75.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Мошенников, выдающих себя за брокеров, можно вычислить по трем фразам, которые они чаще всего используют в разговоре с жертвой, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно материалам, мошенников выдают фразы "зарегистрируйтесь в нашей брокерской компании", "следите за своими инвестициями по ссылке" и "оплатите страховой взнос за инвестиции". "Услышали эти фразы - покиньте чат или сбросьте звонок", - предупреждается в материалах. Ранее управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ предупреждало о псевдоброкерах, предлагающих якобы легкий пассивный доход. Ведомство обращало внимание, что на самом деле это обычные аферисты, и призывало не торопиться откликаться на предложения о "пассивном заработке". Сперва аферисты классическими обещаниями высокого дохода и уникальной схемы заработка убеждают жертв перейти на сайт и вложить накопленные средства. Спустя время в личном кабинете они создают впечатляющий график роста доходности, но для вывода средств под разными предлогами раз за разом требуют еще денег.

https://ria.ru/20250805/mvd-2033398277.html

https://ria.ru/20250802/moshennichestvo-2032938623.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество