Рейтинг@Mail.ru
МВД предупредило о мошенниках, выдающих себя за брокеров - РИА Новости, 07.08.2025
01:52 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/moshenniki-2033830769.html
МВД предупредило о мошенниках, выдающих себя за брокеров
МВД предупредило о мошенниках, выдающих себя за брокеров - РИА Новости, 07.08.2025
МВД предупредило о мошенниках, выдающих себя за брокеров
Мошенников, выдающих себя за брокеров, можно вычислить по трем фразам, которые они чаще всего используют в разговоре с жертвой, говорится в материалах МВД, с... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T01:52:00+03:00
2025-08-07T01:52:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587322579_189:0:3567:1900_1920x0_80_0_0_9376d305184cb4e9f59d23b851580d75.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Мошенников, выдающих себя за брокеров, можно вычислить по трем фразам, которые они чаще всего используют в разговоре с жертвой, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно материалам, мошенников выдают фразы "зарегистрируйтесь в нашей брокерской компании", "следите за своими инвестициями по ссылке" и "оплатите страховой взнос за инвестиции". "Услышали эти фразы - покиньте чат или сбросьте звонок", - предупреждается в материалах. Ранее управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ предупреждало о псевдоброкерах, предлагающих якобы легкий пассивный доход. Ведомство обращало внимание, что на самом деле это обычные аферисты, и призывало не торопиться откликаться на предложения о "пассивном заработке". Сперва аферисты классическими обещаниями высокого дохода и уникальной схемы заработка убеждают жертв перейти на сайт и вложить накопленные средства. Спустя время в личном кабинете они создают впечатляющий график роста доходности, но для вывода средств под разными предлогами раз за разом требуют еще денег.
https://ria.ru/20250805/mvd-2033398277.html
https://ria.ru/20250802/moshennichestvo-2032938623.html
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587322579_611:0:3144:1900_1920x0_80_0_0_071b99eb4dbc1eab95e40d444326eb39.jpg
1920
1920
true
министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество
МВД предупредило о мошенниках, выдающих себя за брокеров

Мошенников, выдающих себя за брокеров, можно вычислить по трем фразам

© Depositphotos.com / leungchopanСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© Depositphotos.com / leungchopan
Смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Мошенников, выдающих себя за брокеров, можно вычислить по трем фразам, которые они чаще всего используют в разговоре с жертвой, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам, мошенников выдают фразы "зарегистрируйтесь в нашей брокерской компании", "следите за своими инвестициями по ссылке" и "оплатите страховой взнос за инвестиции".
Мессенджер Telegram - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
В МВД предупредили о новом способе мошенничества в Telegram
5 августа, 09:32
"Услышали эти фразы - покиньте чат или сбросьте звонок", - предупреждается в материалах.
Ранее управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ предупреждало о псевдоброкерах, предлагающих якобы легкий пассивный доход. Ведомство обращало внимание, что на самом деле это обычные аферисты, и призывало не торопиться откликаться на предложения о "пассивном заработке".
Сперва аферисты классическими обещаниями высокого дохода и уникальной схемы заработка убеждают жертв перейти на сайт и вложить накопленные средства. Спустя время в личном кабинете они создают впечатляющий график роста доходности, но для вывода средств под разными предлогами раз за разом требуют еще денег.
Сайт Госуслуги - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
МВД рассказало о способах мошенничества с "Госуслугами"
2 августа, 03:25
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
 
 
