https://ria.ru/20250807/moldaviya-2033902904.html

Власти Молдавии показали, что у них нет границ, заявил Шор

Власти Молдавии показали, что у них нет границ, заявил Шор - РИА Новости, 07.08.2025

Власти Молдавии показали, что у них нет границ, заявил Шор

Власти Молдавии приговором главе Гагаузии Евгении Гуцул показали, что у них нет границ, за политическую позицию они сделают с человеком что угодно, заявил РИА... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T12:49:00+03:00

2025-08-07T12:49:00+03:00

2025-08-07T12:49:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

гагаузия

евгения гуцул

майя санду

илан шор

задержание главы гагаузии гуцул

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012058066_0:84:3071:1811_1920x0_80_0_0_889fb8b2cb45fe0684928e18694b915e.jpg

КИШИНЕВ, 7 авг — РИА Новости. Власти Молдавии приговором главе Гагаузии Евгении Гуцул показали, что у них нет границ, за политическую позицию они сделают с человеком что угодно, заявил РИА Новости лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Ранее в четверг в генеральном инспекторате полиции (ГИП) республики заявили, что в разных населенных пунктах Молдавии проводятся 78 обысков в рамках расследования дела об электоральной коррупции. "Посадив Евгению Гуцул, они показали — границ у них нет. За политическую позицию они сделают с человеком что угодно, и не остановятся. Майя Санду (президент Молдавии – ред.) хочет, чтобы избиратель голосовал за ее партию хотя бы из страха, и атмосферу страха они искусственно создают на всех направлениях, не гнушаются выдумать ложные угрозы, арестовывать ни в чем невиновных людей", - сказал Шор. По его словам, все, что Санду и правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) могут предложить Молдавии — это путь запугивания. "Путь запугивания и есть их "европейский" путь — с сумасшедшими микродиктаторами у власти. Сейчас они подливают масла в огонь, не понимая, что в этом пожаре народного гнева они сгорят как огородные пугала. Их фальшивых выборов люди просто не захотят ждать, этого добьются политические террористы ПДС", - подчеркнул политик. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250806/gutsul-2033801522.html

https://ria.ru/20250806/gutsul-2033642713.html

молдавия

кишинев

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, майя санду, илан шор, задержание главы гагаузии гуцул, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии