Власти Молдавии показали, что у них нет границ, заявил Шор
Шор: власти Молдавии приговором Гуцул показали отсутствие у них границ
Илан Шор. Архивное фото
КИШИНЕВ, 7 авг — РИА Новости. Власти Молдавии приговором главе Гагаузии Евгении Гуцул показали, что у них нет границ, за политическую позицию они сделают с человеком что угодно, заявил РИА Новости лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Ранее в четверг в генеральном инспекторате полиции (ГИП) республики заявили, что в разных населенных пунктах Молдавии проводятся 78 обысков в рамках расследования дела об электоральной коррупции.
"Посадив Евгению Гуцул, они показали — границ у них нет. За политическую позицию они сделают с человеком что угодно, и не остановятся. Майя Санду (президент Молдавии – ред.) хочет, чтобы избиратель голосовал за ее партию хотя бы из страха, и атмосферу страха они искусственно создают на всех направлениях, не гнушаются выдумать ложные угрозы, арестовывать ни в чем невиновных людей", - сказал Шор.
По его словам, все, что Санду и правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) могут предложить Молдавии — это путь запугивания. "Путь запугивания и есть их "европейский" путь — с сумасшедшими микродиктаторами у власти. Сейчас они подливают масла в огонь, не понимая, что в этом пожаре народного гнева они сгорят как огородные пугала. Их фальшивых выборов люди просто не захотят ждать, этого добьются политические террористы ПДС", - подчеркнул политик.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
