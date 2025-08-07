https://ria.ru/20250807/moldaviya-2033742402.html

"Могло быть хуже". Слабейшая страна Европы оскорбила Россию

"Могло быть хуже". Слабейшая страна Европы оскорбила Россию

"Могло быть хуже". Слабейшая страна Европы оскорбила Россию

Власти Молдавии приговорили башкана (главу) Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы. Оппозиция считает решение суда проявлением агонии правящего режима.

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Михаил Катков. Власти Молдавии приговорили башкана (главу) Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы. Оппозиция считает решение суда проявлением агонии правящего режима. Противники президента Майи Санду ждут поражения ее партии "Действие и солидарность" на парламентских выборах 28 сентября. Что происходит в Кишиневе — в материале РИА Новости.Конец близокЛидер оппозиционного блока "Победа" — опальный олигарх Илан Шор назвал приговор "политическим терроризмом". "Это точно не борьба. Борьбой нельзя назвать, когда ты стоишь с голыми руками, а на тебя идут с автоматом. Это уже не борьба — это называется "терроризм". <...> Я считаю, что простой политический терроризм", — сказал Шор.Однако он убежден, что Гуцул не придется сидеть в тюрьме ближайшие семь лет. По мнению бизнесмена, по итогам парламентских выборов, запланированных на 28 сентября, Майя Санду лишится контроля над заксобранием и правительством, после чего справедливость восторжествует. "Я уверен, что в ближайшее время мы снесем этот подлый и нечеловеческий режим — и Гуцул будет освобождена", — подчеркнул Шор.В свою очередь, бывший генпрокурор Молдавии, экс-кандидат в президенты республики и один из лидеров блока "Альтернатива" Александр Стояногло назвал приговор чрезвычайно жестоким. "Какую угрозу обществу представляла мать с детьми, чтобы ее нужно было забирать под конвоем прямо из зала заседаний? Почему была выбрана столь жесткая мера в деле, которое по своей сути спорное и неоднозначное?" — задался вопросом политик.Он не исключил, что во время разбирательства было допущено "произвольное толкование закона и приговора с демонстративной целью". "Особо опасные киллеры выходят на свободу после заказных убийств, наркоторговцы помилованы, а матерей с малолетними детьми отправляют за решетку на долгие годы и берут под стражу прямо в зале суда за "электоральную коррупцию", — отметил Стояногло.Бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил Санду в том, что ее действия привели к политическим репрессиям. "Все, чего смогла добиться "реформированная" юстиция Майи Санду, — это приговорить к семи годам лишения свободы женщину, мать, лидера местной администрации, избранного народом. По сути, отомстить за глубокие личные обиды и ненависть Санду, которая завидует любому успеху или достижению, не принадлежащему ей. Мы живем в автократическом государстве, которым управляют люди, лишенные эмпатии и заботы о гражданах и народе. И 28 сентября мы спасем страну от них", — заявил Додон.Власти России тоже раскритиковали приговор Гуцул. "Мы видим, как оппозиция всячески зажимается в Молдавии. Фактически люди лишаются возможности голосовать за тех, кого они предпочитают. И конечно, речь идет о том, что правила и нормы демократии всячески попираются сейчас в этой стране", — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Невидимая войнаГуцул признали виновной в том, что, будучи секретарем партии "Шор", признанной в 2023-м неконституционной, она с 2019 по 2022 год регулярно ввозила в страну деньги из России. В общей сложности Гуцул привлекла свыше 42,5 миллиона леев (более 200 миллионов рублей), которые якобы пошли на выплаты зарплат однопартийцам и финансирование протестных акций. Суд посчитал, что эта деятельность "наносила ущерб государству и нарушала существующее законодательство".Гуцул заявила, что приговор не имеет ничего общего с правосудием. "Это политическая расправа, запланированная и исполненная по указке сверху. Сегодня за решеткой я, а завтра может оказаться каждый, кто посмеет критиковать власть. Это не приговор мне — это приговор всей демократической системе Молдовы", — сказала башкан Гагаузии. Приговор суда может быть обжалован в Апелляционной палате, и осужденная намерена воспользоваться этим.Команда Майи Санду отрицает обвинения в свой адрес. "У нас никакой позиции нет. Это не политическое дело. Мы не можем это комментировать, так как работает юстиция", — сообщил пресс-секретарь молдавского президента Игорь Захаров.Между тем политическую составляющую судебного процесса невозможно проигнорировать. Прежде всего Гуцул все еще возглавляет Гагаузию. Приговор — это основание для отставки башкана, закрепленное в уложении автономии. Кроме того, должность главы региона становится вакантной, если человек окончательно утрачивает способность выполнять свои обязательства. Очевидно, данная опция касается тюремного заключения.Гуцул победила на выборах башкана Гагаузии в 2023-м. Власти Молдавии отказались включать ее в правительство, хотя были обязаны. Сначала они пытались оспорить итоги выборов, а затем начали терроризировать Гуцул уголовным преследованием. Впрочем, башкан не уклонялась от конфликта. Вопреки проевропейскому курсу Кишинева, она публично призывала Молдавию восстановить отношения с Россией, а также отказалась признавать победу Санду на президентских выборах в 2024 году.Скользкий путьДоктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова считает, что семь лет — еще не самое страшное, что могло случиться с Гуцул. Прокуратура требовала для нее девять лет лишения свободы, а одну из лидеров партии "Шор", Марину Таубер, по похожему обвинению хотят посадить на 12."Тем не менее это большой срок, несоразмерный обвинению. При этом доказательная база была очень слабой. Очевидно, что приговор политически мотивирован. Санду пытается запугать оппозицию накануне парламентских выборов. Она как бы говорит противникам: активничать не надо, все равно всех посадят. В свою очередь, Гуцул может оспорить решение суда, в том числе в ЕСПЧ, но парламентские выборы она в любом случае пропустит, и Санду этого достаточно", — объясняет Харитонова.По ее мнению, приговор башкану Гагаузии — еще и сигнал для России. "Решение специально вынесли до парламентских выборов, чтобы продемонстрировать Москве ее исключение из внутренней политики республики. Ранее с той же целью ограничили вещание русскоязычных СМИ", — отмечает политолог.Молдавский политический аналитик Дмитрий Кисеев расценивает приговор Гуцул как предвыборный ход Санду и ее партии накануне парламентских выборов. "Им нужно что-то предъявить избирателям, чтобы получить голоса. В экономике серьезный спад, поэтому решили отвлечь внимание на борьбу с коррупцией и иностранным влиянием. В частности, провластные телеведущие заявляют, что не проголосовали бы за партию власти, если бы она не сажала коррупционеров и предателей. Кроме того, в августе Кишинев посетят европейские лидеры, которые будут поздравлять Молдавию с Днем независимости и движением в Евросоюз. Ядерному электорату Санду этого достаточно, чтобы не разбежаться по другим политическим силам. Однако критически мыслящие избиратели недовольны жестокостью приговора Гуцул", — говорит Кисеев.Что касается Гагаузии, то еще хуже ее отношения с Кишиневом стать уже не могут. Режим Санду фактически прервал контакты с Комратом, и восстановить их будет тяжело даже при новом башкане. Правительство республики довело ситуацию до того, что в Гагаузии не сможет победить ни один сторонник Санду, а любой оппозиционер будет воспринят президентом Молдавии в штыки.

