В Молдавии призвали Санду созвать Совбез из-за ситуации с госдолгом

2025-08-07T12:03:00+03:00

КИШИНЕВ, 7 авг - РИА Новости. Оппозиционная партия "Сердце Молдовы" призвала президента республики Майю Санду созвать высший совет безопасности по значительно выросшему госдолгу, который угрожает республике банкротством, сообщила лидер политформирования, экс-глава Гагаузии Ирина Влах. "Семьдесят миллиардов леев (4,16 миллиарда долларов - ред.) новых долгов за четыре года желтые (символичный цвет правящей партии "Действие и солидарность", ПДС - ред.) повесили на граждан. В отличие от гибридных страшилок, которые придумывают в администрации президента, банкротство Молдавии - это реальная угроза. Майя, пришло время объяснить гражданам, где миллиарды и кто их вернет? Требуем созвать Высший совет безопасности", - написала Влах в своем блоге. Поясняется, что представители партии встречаются с жителями различных населённых пунктов страны, которых пугает темп роста государственного долга. Граждане выражают недоумение по поводу того, что серьезная проблема, представляющая реальную угрозу для страны, не обсуждается на заседаниях Высшего совета безопасности. "Госпожа Санду! Вы осознаёте, что вы фактически ввергаете граждан Республики Молдова в долговое рабство на многие годы вперед? Понимаете ли вы, что отнимаете будущее у наших детей, которым ещё долгие годы придется расплачиваться за жадность и некомпетентность ПДС? Понимаете ли вы, что Молдавия может обанкротиться? Если в вас осталось хоть немного ответственности перед народом, немедленно созовите заседание Высшего совета безопасности. Граждане имеют право знать: кто и зачем погрузил страну в долги, куда ушли эти миллиарды и какие действия будут предприняты для наказания этих лиц", - пояснила Влах. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

